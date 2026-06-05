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Comunità

"Giochi senza Quartiere" chiude la quarta edizione: domani divertimento per bambini e famiglie

Domani, sabato 6 dalle 16 alle 19 via Madre Teresa di Calcutta diventa uno spazio di gioco con laboratori, attività sportive, percorsi scout e merenda gratuita

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

05 Giugno 2026 07:25:00

"Giochi senza Quartiere" chiude la quarta edizione: domani divertimento per bambini e famiglie

Un pomeriggio all'insegna del gioco, sabato 6 giugno, dalle 16 alle 19, via Madre Teresa di Calcutta sarà chiusa al traffico automobilistico e aperta a bambini e ragazzi che potranno partecipare gratuitamente a laboratori, attività sportive e creative, percorsi scout e numerose altre iniziative pensate per coinvolgere tutta la famiglia.

L'evento è l'appuntamento conclusivo della quarta edizione di "Giochi senza Quartiere", il programma di comunità coordinato e gestito dal Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi del Comune di Asti, realizzato in collaborazione con numerose associazioni e realtà del territorio.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di offrire occasioni di incontro e socializzazione attraverso attività educative e ricreative, valorizzando il ruolo degli spazi pubblici come luoghi di relazione. Una giornata che punta a mettere al centro il tempo condiviso, favorendo la costruzione di legami tra persone, famiglie e quartieri attraverso il gioco e la partecipazione attiva.

Saranno numerose le realtà coinvolte nell'organizzazione e nell'animazione del pomeriggio. Tra queste l'Associazione Via Madre Teresa di Calcutta, il Gioco del Palio, la Tanaro Skate School, l'Agesci Scout Asti 1, il Centro per le Famiglie insieme alle mamme esperte per esperienza, Piam, Kumpania, il Bibliobus, Passi Solidali, il Centro Servizi per il Volontariato, il Coordinamento Asti Est, i Comitati Palio di Borgo San Lazzaro, Borgo San Pietro e Borgo San Martino-San Rocco, gli Istituti Comprensivi 2, 3 e 5, Genitorinsieme con il progetto Silu, Anita e i suoi Fratelli, il maestro Paolo Montalto con attività di Kung Fu, l'Asd SBA, la Scuola Calcio San Domenico e l'Equipe DesTEENazione.

L'Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare e a diffondere l'iniziativa, esprimendo un particolare ringraziamento a tutte le associazioni, ai volontari e ai soggetti che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento, in particolare all'Associazione Via Madre Teresa di Calcutta per il costante impegno sul territorio.

A rendere ancora più piacevole il pomeriggio sarà la merenda offerta da Despar Nord-Ovest.

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