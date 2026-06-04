Precompilata 2026: assistenza straordinaria fino al 20 giugno

Continua l’assistenza straordinaria messa in campo dall’Agenzia delle Entrate per supportare i cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi 2026. Fino al 20 giugno il servizio di assistenza telefonica con operatore, normalmente disponibile dal lunedì al venerdì, sarà attivo anche nelle mattinate di sabato per offrire un aiuto concreto ai contribuenti impegnati nella consultazione e nella compilazione della dichiarazione precompilata.

Le prossime giornate di apertura straordinaria sono fissate per sabato 6, 13 e 20 giugno. In queste date gli operatori risponderanno alle chiamate dalle 9 alle 13, fornendo chiarimenti sui diversi aspetti della dichiarazione e assistenza nella gestione della documentazione fiscale.

Per accedere al servizio sono disponibili tre numeri telefonici: l’800.90.96.96 da rete fissa, lo 06.97.61.76.89 da cellulare e lo 0039.06.45.47.04.68 per chi chiama dall’estero. L’iniziativa è rivolta all’utenza non professionale e viene gestita da consulenti fiscali specializzati che hanno aderito al progetto di supporto straordinario.

Al termine della telefonata, inoltre, gli utenti potranno esprimere in forma anonima una valutazione sulla qualità dell’assistenza ricevuta, contribuendo così al miglioramento del servizio.

Per accompagnare i contribuenti lungo tutto il percorso della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto anche una serie di strumenti informativi. Sul portale dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida disponibile nella sezione “L’Agenzia informa” sono raccolte indicazioni operative, approfondimenti e risposte alle domande più frequenti.

Sul canale YouTube dell’Agenzia e sugli altri profili social istituzionali sono inoltre disponibili contenuti video che illustrano le principali novità della campagna dichiarativa 2026 e spiegano le modalità con cui è possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a operare per proprio conto.

Per quanto riguarda le scadenze, il termine ultimo per l’invio del modello 730 è fissato al 30 settembre 2026, mentre i contribuenti che presentano il modello Redditi Persone Fisiche avranno tempo fino al 2 novembre 2026. Una finestra temporale ancora ampia, ma che l’Agenzia invita a sfruttare con anticipo, anche grazie ai servizi di assistenza messi a disposizione nelle prossime settimane.