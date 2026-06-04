Viarigi frena l'inverno demografico, dal 2025 a oggi dieci nuovi nati e altri in arrivo

In un’Italia che osserva con preoccupazione le proiezioni demografiche, esiste un piccolo borgo tra le colline del Monferrato che ha deciso di scrivere una storia diversa. A Viarigi, comune di circa 807 residenti (dato Istat del 1° gennaio), il silenzio delle culle è stato interrotto da un evento che la sindaca Francesca Ferraris non esita a definire "memorabile": la nascita di ben dieci bambini tra il 2025 e l'inizio del 2026.

I numeri parlano chiaro e raccontano di una controtendenza straordinaria per un piccolo centro rurale. Dopo anni in cui le nascite si contavano sulle dita di una mano — spesso limitandosi a zero o un solo nato all'anno — il 2025 ha fatto registrare un record di otto nuovi piccoli cittadini. A questi si sono già aggiunti due nati nel 2026 con altri due bambini "in arrivo" che porteranno presto il totale a dodici.

«Per noi sono due anni molto particolari, - spiega con entusiasmo la sindaca - L’ultima leva da otto nati è stata probabilmente la mia, quella del 1976». Il dato più significativo per l'amministrazione è che si tratta di dieci famiglie che hanno scelto di restare a Viarigi per far crescere i propri figli.

La foto simbolo e un ponte tra generazioni

A immortalare questo importante momento di nascite e rinascita è stato uno scatto fotografico, voluto dal presidente della Pro Loco Diego Pastore. Nella fotografia, i nuovi nati sono stati ritratti insieme ai due cittadini più anziani, creando un contrasto potentissimo tra il passato e il futuro del borgo, un ponte tra generazioni che tutti sperano possa essere di buon auspicio.

I protagonisti di questo incontro generazionale sono Paolo Asiano, che con i suoi 102 anni è l'uomo più anziano di Viarigi, e Ida Ghidella, la decana delle donne, nata nel 1929 e giunta al traguardo dei 97 anni. «Diego ha voluto mettere insieme gli anziani con i bambini - racconta Ferraris - e secondo me si tratta di un'immagine che rappresenta il senso di una comunità capace di rigenerarsi senza dimenticare le proprie radici».

Investire sull'infanzia per salvare il borgo

La rinascita demografica di Viarigi non è frutto del caso, ma anche di una scelta politica precisa: rendere il paese a misura di famiglia. La sindaca Ferraris, che per prima vive le difficoltà del pendolarismo lavorando a Tortona, sa bene che restare in un piccolo centro richiede sacrifici. Per questo, fin dal suo primo mandato, ha puntato su servizi concreti. Tra le misure sostenuto dall'amministrazione comunale c'è stato l'acquisto di uno scuolabus per garantire il trasporto verso le scuole elementari e medie in paesi; l'attivazione di un bonus nido comunale per aiutare i genitori che devono appoggiarsi alle strutture dei paesi vicini (come Calliano o Altavilla), dato che Viarigi dispone solo della scuola materna; la riqualificazione di aree verdi e la creazione di nuovi campi sportivi, ma anche l'organizzazione di corsi dedicati ai genitori, come quello sulla disostruzione pediatrica, in collaborazione con i Lions, ai quali hanno partecipato quasi tutti i nuovi papà e le nuove mamme.

Nonostante il saldo demografico generale rimanga spesso negativo a causa del numero di decessi, il "miracolo" di Viarigi dimostra che è possibile contrastare l'abbandono dei piccoli comuni. I nomi di Gregorio, Riccardo, Gabriele, Liam, Edoardo, Umberto, Agata e Alessio, i nati del 2025, insieme ai nuovi arrivati del 2026, Carlotta Nina e Leonardo rappresentano oggi la risorsa più preziosa per il paese.

Non a caso a Viarigi l'evento "Culle in piazza", nell'ambito della manifestazione SaltiinPiazza, celebra ufficialmente i nuovi nati come un riconoscimento pubblico. «Sfornate pure, noi siamo pronti - conclude scherzosamente, ma con determinazione la sindaca di Viarigi lanciando un messaggio di speranza - Investire nell'infanzia non è solo una spesa, ma l'unico modo per garantire che borghi come Viarigi abbiano ancora un domani da raccontare».