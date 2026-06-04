Tutela della collina, lavoro e recupero delle abitazioni rurali nel nuovo Piano regolatore comunale

«Viviamo oggi un momento storico per il nostro paese: a distanza di vent'anni ci apprestiamo ad approvare il nuovo Piano regolatore comunale, un documento su cui abbiamo molto lavorato e che ci ha visto anche impegnati a far valere alcuni principi che ritenevamo importanti per il futuro del territorio di Isola». Così il sindaco di Isola d'Asti Michael Vitello ha introdotto sabato mattina l'importante punto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Tutela del paesaggio e in particolare delle colline, impulso alle attività imprenditoriali in vista della creazione di posti di lavoro e nuove possibilità per il recupero delle abitazioni storiche del paese: sono questi gli aspetti che riassumono la filosofia che ha ispirato il nuovo Piano regolatore, illustrato dal sindaco e dall'architetto Andrea De Angelis, responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune isolano. Definite alcune situazioni relative alle aree produttive, così come quelle relative al residenziale, superando esigenze non più realistiche oppure adeguando il documento a nuove necessità.

«Il nuovo Piano regolatore porterà sviluppo e consentirà ad importanti aziende che operano a Isola di poter ampliare la loro attività, rimanendo sul territorio e creando nuovi posti di lavoro; andrà incontro anche ai cittadini che vorranno ristrutturare le loro abitazioni, potendo impiegare materiali moderni», ha puntualizzato il sindaco Michael Vitello. Recepiti inoltre i principi Unesco e adeguato il documento al Piano paesaggistico regionale, così come al regolamento edilizio (aspetto che snellirà ulteriormente le pratiche). Situazioni più agevoli anche per il settore agricolo, in riferimento ad esempio a tunnel, distanze dalle stalle, recupero di fabbricati ex agricoli.

Chiuso il consiglio comunale con l'approvazione del Piano regolatore, che sarà il fondamento delle norme che regoleranno insediamenti e recuperi dei prossimi anni, il sindaco ha offerto alcuni interessanti spunti in merito al futuro del paese: «Innanzitutto, a fronte di un crescente interesse da parte di stranieri per l'acquisto di abitazioni, non possiamo pensare al turismo come unico motore del paese: sono piuttosto le aziende che favoriscono lo sviluppo di un paese come Isola e penso ad esempio alla logistica, di cui già si occupano importanti aziende isolane. Più lavoro significa anche portare più servizi ai residenti in un circolo positivo di crescita».