La Barbera incontra: dall'11 al 14 giugno quattro giorni tra musica, spettacolo e sapori

Si avvicinano i giorni de “La Barbera incontra” che si terrà da giovedì 11 a domenica 14 giugno e che quest’anno sarà per la prima volta proposta su quattro giornate, la prima delle quali (11 giugno) sarà dedicata all’esibizione di giovani voci di cantanti sandamianesi.

Nei tre giorni successivi saliranno sul palco di piazza 1275 personaggi di rilievo nazionale, come Fedez, Gaia, “Il pagante” ed i “Techno Vikings”; in piazza Libertà si esibiranno invece i comici Maria Pia Timo, gli “Autogol” e Gian Luca Impastato.

Sempre alle 19 si potrà iniziare a cenare in piazza Alfieri, dove saranno presenti i banchi delle diverse specialità gastronomiche, mentre le degustazioni dei vini del territorio saranno curate dall’Enoteca delle Colline Alfieri.

In piazza Libertà, sabato e domenica sempre alle 16,30, ci saranno laboratori artistico-musicali per bambini dai 5 agli 11 anni, ai quali si potrà partecipare dietro prenotazione: alle 18 di domenica, in piazza Libertà, Roberta Bellesini Faletti e Alessandro Marchisio presenteranno il volume “Io dico … the show must go on”.

Nella galleria comunale saranno esposti i lavori presentati per il concorso “Barber art” ed in via Roma ci sarà il mercatino di prodotti tipici locali organizzato dalla Confesercenti di Asti: come nelle precedenti edizioni a far funzionare al meglio la manifestazione ci sarà un buon gruppo di giovani volontari.