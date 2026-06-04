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Prevenire le dipendenze con educazione e controllo al centro dell'incontro a San Damiano

Sicurezza online, dipendenze digitali e prevenzione tra esperti, genitori e studenti a confronto con la premiazione dei lavori scolastici

Renato Romagnoli

Renato Romagnoli

04 Giugno 2026 09:07:36

Prevenire le dipendenze con educazione e controllo al centro dell'incontro a San Damiano

Al Foro boario di San Damiano si è tenuto un interessante approfondimento sull’uso consapevole di internet e delle tecnologie digitali, soprattutto in relazione al loro utilizzo da parte dei giovani.

All’evento sono intervenuti Claudio Turetta (capo sezione operativa sicurezza cibernetica della Polizia di Stato) e Daniela Ciriotti (psicologa del SERD), per illustrare i pericoli legati al mondo dei social e del web, con particolare riferimento alle dipendenze digitali ed ai problemi che possono coinvolgere bambini e adolescenti, specialmente quando la loro navigazione in internet non è controllata dagli adulti.

Il pubblico in sala, fra cui numerosi erano i genitori, ha seguito con grande interesse gli interventi, che hanno trattato le diverse tematiche con chiarezza ed esaustività.

Nel corso dell’incontro sono stati premiati i migliori elaborati grafici e digitali realizzati dagli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e della scuola media che hanno aderito al concorso promosso dal Lions Club di Villanova, presieduto da Maurizio Meda, e dall’associazione “Mani Colorate”, con il presidente Piero Baldovino.

I lavori, frutto di creatività e riflessione, hanno affrontato i temi legati alla sicurezza online, all’utilizzo corretto dei social network e ai rischi connessi al mondo digitale. A fungere da moderatrice fra i diversi interventi è stata Laura Franco, dirigente dell’Istituto comprensivo di San Damiano.

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