Prevenire le dipendenze con educazione e controllo al centro dell'incontro a San Damiano

Al Foro boario di San Damiano si è tenuto un interessante approfondimento sull’uso consapevole di internet e delle tecnologie digitali, soprattutto in relazione al loro utilizzo da parte dei giovani.

All’evento sono intervenuti Claudio Turetta (capo sezione operativa sicurezza cibernetica della Polizia di Stato) e Daniela Ciriotti (psicologa del SERD), per illustrare i pericoli legati al mondo dei social e del web, con particolare riferimento alle dipendenze digitali ed ai problemi che possono coinvolgere bambini e adolescenti, specialmente quando la loro navigazione in internet non è controllata dagli adulti.

Il pubblico in sala, fra cui numerosi erano i genitori, ha seguito con grande interesse gli interventi, che hanno trattato le diverse tematiche con chiarezza ed esaustività.

Nel corso dell’incontro sono stati premiati i migliori elaborati grafici e digitali realizzati dagli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e della scuola media che hanno aderito al concorso promosso dal Lions Club di Villanova, presieduto da Maurizio Meda, e dall’associazione “Mani Colorate”, con il presidente Piero Baldovino.

I lavori, frutto di creatività e riflessione, hanno affrontato i temi legati alla sicurezza online, all’utilizzo corretto dei social network e ai rischi connessi al mondo digitale. A fungere da moderatrice fra i diversi interventi è stata Laura Franco, dirigente dell’Istituto comprensivo di San Damiano.