Villadeati celebra il talento femminile con Alice Basso e un omaggio ad Anna Marchesini

Un fine settimana che punta i riflettori sulle donne, la cultura e lo spettacolo. Venerdì 5 e sabato 6 giugno il festival VILLADEArTI propone due appuntamenti che avranno come protagoniste figure femminili capaci di lasciare un segno nel panorama letterario e teatrale italiano.

La rassegna, ospitata nella suggestiva cornice della chiesa sconsacrata di San Remigio, prenderà il via venerdì 5 giugno alle 21 con l’incontro dedicato alla scrittrice Alice Basso, che presenterà il suo ultimo romanzo “Le ottanta domande di Atena Ferraris”, pubblicato da Garzanti. Si tratta del secondo capitolo delle avventure della protagonista Atena Ferraris, un’enigmista neurodivergente che affronta misteri e indagini seguendo una logica tutta personale.

Durante la serata l’autrice dialogherà con la consigliera comunale Barbara Bianco e con la giornalista Antonella Manuela Larocca, accompagnando il pubblico alla scoperta di un personaggio che, attraverso le sue domande e il suo modo di osservare il mondo, invita a riflettere sull’importanza della pazienza e della ricerca delle risposte. Al termine dell’incontro è prevista una sessione di firma copie. L’ingresso sarà gratuito.

Sabato 6 giugno, sempre alle 21, spazio invece al teatro con “Sono Signor-ina! Un omaggio a Anna Marchesini”, spettacolo interpretato da Maria Carolina Nardino. Attrice formatasi alla Grock Scuola di Teatro e impegnata in produzioni che spaziano dal teatro di prosa alla commedia dell’arte e al teatro di strada, Nardino porterà sul palco un tributo alla celebre artista scomparsa nel 2016.

Lo spettacolo ripercorre alcuni dei personaggi più amati di Anna Marchesini, dalla signorina Carlo alla Sora Flora d’Orvieto, passando per la Dottoressa di educazione sessuale, la Maga e altri volti che hanno segnato la storia della comicità italiana. Un viaggio tra ironia e nostalgia che vuole ricordare non soltanto l’attrice, ma anche la donna e la sensibilità che si celavano dietro le sue interpretazioni.

Per assistere allo spettacolo il costo del biglietto è di 10 euro, con riduzione a 5 euro per gli under 14.

Gli appuntamenti rientrano nel calendario della quarta edizione di VILLADEArTI, festival culturale promosso dal Comune di Villadeati che da maggio a ottobre porta nel Monferrato incontri, spettacoli e momenti di approfondimento dedicati a teatro, narrativa, musica, cinema, arte e fotografia.