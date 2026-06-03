A Cocconato si chiude “A tavola con il re dei cuochi” con una grande cena di gala finale

Si avvia al gran finale la seconda edizione di “A tavola con il re dei cuochi”, la rassegna gastronomica che nei mesi scorsi ha animato Cocconato celebrando una delle ricette più rappresentative della tradizione piemontese: il Pollo alla Marengo.

L’appuntamento conclusivo è in programma giovedì 11 giugno al ristorante Cannon d’Oro, dove una cena di gala unirà cucina, storia e solidarietà in una serata che anticipa di pochi giorni la Giornata Nazionale del Pollo alla Marengo, celebrata ogni 14 giugno.

La data richiama l’anniversario della battaglia di Marengo del 1800, episodio storico da cui prende il nome il celebre piatto nato, secondo la tradizione, dall’inventiva del cuoco personale di Napoleone. Un legame particolarmente sentito a Cocconato, paese insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, che diede i natali a Silvestro Cavallito, collaboratore italiano di Auguste Escoffier, il celebre “re dei cuochi e cuoco dei re”.

Tra marzo e aprile sei ristoranti del territorio si sono confrontati proponendo la propria interpretazione del Pollo alla Marengo. A decretare il vincitore sono stati i commensali, affiancati da esperti e rappresentanti dell’Associazione Discepoli di Escoffier, che hanno valutato le diverse versioni del piatto trasformando la manifestazione in un vero e proprio contest gastronomico.

La classifica finale vede al primo posto la chef Caterina Ribaudo dell’Osteria Il Gheub. Sul secondo gradino del podio si è classificato Enrico Macchia della Locanda del Ponte, mentre il terzo posto è andato a Fabrizio Cavassa dell’Osteria Bell’e Buona. A pari merito Alessio Dema dell’Osteria della Pompa, Camilla Bruna della Locanda Martelletti e Silvano Zurlo del Cannon d’Oro.

La serata dell’11 giugno sarà anche l’occasione per degustare un menù realizzato a più mani dagli chef protagonisti della rassegna. In tavola arriveranno insalata piemontese, vitello tonnato con cipolle caramellate, tortino di funghi e Raschera, riso e gallina, l’immancabile Pollo alla Marengo e una cheesecake alle fragole con biscotto alla mandorla. I vini saranno curati dal Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, che proporrà una selezione delle etichette dei produttori locali associati. Il costo della cena è di 45 euro, vini esclusi.

Oltre all’aspetto gastronomico, l’evento è il momento del debutto ufficiale di un progetto benefico destinato ad allargarsi a livello nazionale. Durante la serata verrà infatti presentato l’accordo di collaborazione tra i Discepoli di Auguste Escoffier International – Nazione Italia, il Circolo Buonaparte di Alessandria e l’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei a sostegno della Fondazione Malattie Renali del Bambino dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

L’intesa darà vita al “Piatto Solidale – Pollo alla Marengo”: ogni 14 giugno i ristoranti aderenti inseriranno nel proprio menù una versione del piatto storico devolvendo cinque euro per ogni porzione venduta alla struttura di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’ospedale pediatrico genovese. Un’iniziativa che punta a trasformare un simbolo della tradizione culinaria piemontese in uno strumento concreto di sostegno alla ricerca e alle cure pediatriche.

«L’idea nasce dal legame tra la storia della Battaglia di Marengo e il territorio di Cocconato, patria di Silvestro Cavallito», spiega Claudio Barisone, presidente dei Discepoli di Escoffier International – Nazione Italia. «Abbiamo voluto trasformare il Pollo alla Marengo da simbolo gastronomico in un progetto nazionale di solidarietà, nel solco dei valori che Escoffier ha sempre promosso».

Per partecipare alla cena conclusiva è possibile prenotare contattando il ristorante Cannon d’Oro. La rassegna è organizzata con la collaborazione di Banca di Asti, GrosMarket Asti, Hy-Line e Alessandro Varesio.