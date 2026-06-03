Prime Minister, sabato la consegna dei diplomi alle studentesse

Sabato 6 giugno, alle 10 nell'hub culturale "MemoriaFutura", sede della Fondazione Giovanni Goria (piazza San Martino 11), si terrà la cerimonia di chiusura della quarta edizione di Prime Minister - Scuola di politica per giovani donne di Asti Saranno infatti presentati i progetti di attivazione civica delle studentesse, cui saranno consegnati i diplomi di partecipazione.

Cos'è Prime Minister

Prime Minister è un progetto di inclusione e di empowerment femminile nato per offrire una scuola di formazione di leadership, politica e attivazione civica a ragazze tra i 14 e i 19 anni.

Il percorso, gratuito, ha compreso dieci incontri, un sabato al mese, cominciati lo scorso ottobre nella sede della Fondazione Goria. Durante il percorso, le studentesse partecipanti hanno potuto incontrare testimonial di spicco e partecipare a workshop formativi per sviluppare progetti di cittadinanza attiva e nuove competenze. Le ragazze, inoltre, hanno lavoratori a gruppi per realizzare progetti di attivazione civica, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento della comunità in cui vivono.

Gli obiettivi

Nata nel 2019 a Favara, in provincia di Agrigento, nell'ambito del centro culturale Farm Cultural Park, Prime Minister è un percorso nato per avvicinare le ragazze alla politica, intesa sia come capacità di intraprendere e guidare la società, sia come percorso di attivazione civica. La scuola scommette sulle leader di domani, rafforzando le loro competenze e facendole sentire parte di una comunità, a livello locale e nazionale, che le incoraggia e le sostiene.

Il progetto, organizzato ad Asti dalla Fondazione Giovanni Goria dal 2022, è realizzato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, con il sostegno di Soroptimist International Club di Asti, Associazione Obiettivo Monferrato e Piemonte Energy SpA.