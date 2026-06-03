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Cerimonia

Prime Minister, sabato la consegna dei diplomi alle studentesse

Termina la quarta edizione della Scuola di politica per giovani donne organizzata ad Asti dalla Fondazione Giovanni Goria

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

03 Giugno 2026 11:25:20

Prime Minister, sabato la consegna dei diplomi alle studentesse

Carlo Cerrato e Marco Goria, vertici della Fondazione Giovanni Goria, in occasione della consegna dei diplomi nel 2025

Sabato 6 giugno, alle 10 nell'hub culturale "MemoriaFutura", sede della Fondazione Giovanni Goria (piazza San Martino 11), si terrà la cerimonia di chiusura della quarta edizione di Prime Minister - Scuola di politica per giovani donne di Asti Saranno infatti presentati i progetti di attivazione civica delle studentesse, cui saranno consegnati i diplomi di partecipazione.

Cos'è Prime Minister

Prime Minister è un progetto di inclusione e di empowerment femminile nato per offrire una scuola di formazione di leadership, politica e attivazione civica a ragazze tra i 14 e i 19 anni.

Il percorso, gratuito, ha compreso dieci incontri, un sabato al mese, cominciati lo scorso ottobre nella sede della Fondazione Goria. Durante il percorso, le studentesse partecipanti hanno potuto incontrare testimonial di spicco e partecipare a workshop formativi per sviluppare progetti di cittadinanza attiva e nuove competenze. Le ragazze, inoltre, hanno lavoratori a gruppi per realizzare progetti di attivazione civica, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento della comunità in cui vivono.

Gli obiettivi

Nata nel 2019 a Favara, in provincia di Agrigento, nell'ambito del centro culturale Farm Cultural Park, Prime Minister è un percorso nato per avvicinare le ragazze alla politica, intesa sia come capacità di intraprendere e guidare la società, sia come percorso di attivazione civica. La scuola scommette sulle leader di domani, rafforzando le loro competenze e facendole sentire parte di una comunità, a livello locale e nazionale, che le incoraggia e le sostiene.

Il progetto, organizzato ad Asti dalla Fondazione Giovanni Goria dal 2022, è realizzato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, con il sostegno di Soroptimist International Club di Asti, Associazione Obiettivo Monferrato e Piemonte Energy SpA.

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