L'Istituto Artom vince la Robo-challenge di Atpica

Nei giorni scorsi la palestra dell’Istituto Artom di Canelli è stata l’arena della seconda edizione della Case Packer Robo Challenge, la gara tecnologica promossa da Atpica l’associazione industriale della Valle Belbo. L’iniziativa persegue il fine di avvicinare gli studenti alla robotica collaborativa industriale.

All’edizione 2026 hanno partecipato team provenienti da Artom di Canelli, Apro Formazione di Canelli e Istituto Pellati di Nizza M.to. La sfida: ideare e realizzare un caso reale di automazione industriale per la pallettizzazione di pallet misti.

«Il sistema di valutazione ha premiato non solo la produttività, ma anche la qualità tecnica delle soluzioni adottate, l’innovazione progettuale e la capacità di lavorare in team - ha spiegato la giuria di esperti - accanto alla prova operativa, la Challenge ha valorizzato anche le competenze trasversali come le presentazioni tecniche dei progetti, documentazione delle soluzioni sviluppate, attività di comunicazione e storytelling».

L’edizione 2026 ha incoronato il team Artom – Synergix, seguita da Artom – Croco Grip; terzi Pellati – The Blockbuster. Ai piedi del podio Apro – Tecnolab e Apro – Autotech.

«La Robo Challenge non è una semplice gara, ma uno strumento per costruire un ponte concreto tra scuola e impresa» ha concluso Alberto Cirio, presidente di Atpica.