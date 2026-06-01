Estorsione , usura e corruzione: presentati i dati astigiani del dossier “Linea Libera”

Ormai quasi nessuno considera le mafie come un fenomeno esclusivamente confinato al sud Italia e anche i reati tipici delle associazioni criminali - estorsione, usura e corruzione - si sono diffusi fino alle regioni del nord. A confermarlo con forza è il dossier “Linea Libera Asti. Estorsione, usura e corruzione: conoscerle per contrastarle” presentato nel salone consiliare della Provincia. L’indagine, condotta dal Coordinamento provinciale dell'associazione Libera, offre uno spaccato inedito e profondo sulla percezione della legalità nel territorio, basandosi sulla voce diretta di chi l'economia la muove ogni giorno, gli operatori economici.

Il progetto nasce sulla scia di un’iniziativa nazionale del 2024 che aveva coinvolto grandi metropoli come Torino, Firenze e Napoli. Il Coordinamento astigiano ha scelto di calare questa ricerca nella realtà locale, avviando nell’estate del 2025 una distribuzione capillare di 400 questionari tra Asti, Nizza Monferrato, Canelli e San Damiano. Non si è trattato di un semplice sondaggio: la ricerca ha coinvolto settori chiave come commercio, manifattura, servizi e agricoltura, con una mappatura dettagliata. La scientificità del metodo è stata garantita dalla collaborazione con i sociologi Renato Grimaldi ed Enrico Ercole, che hanno sottolineato l'attendibilità dei risultati nonostante il campione non sia pienamente casuale. Il tasso di risposta del 61% (245 questionari compilati su 400) testimonia l'urgenza e l'interesse per un tema così delicato.

I risultati della ricerca dipingono un quadro complesso e ricco di contraddizioni. Emerge chiaramente una divaricazione tra la percezione degli esercenti e l'attività reale delle forze dell’ordine. Mentre i cittadini e gli operatori economici segnalano con preoccupazione reati di strada come furti, spaccio, risse e vandalismo — ovvero ciò che comunemente popola le cronache quotidiane — la percezione di fenomeni ben più gravi come l’estorsione, il pizzo e l’usura rimane sorprendentemente bassa.

Questo dato stride con la realtà giudiziaria anche perché Libera evidenzia come questi reati siano proprio al centro di numerose indagini che hanno portato ad arresti e a confische di beni mobili e immobili per milioni di euro. Un altro elemento rilevante riguarda la dimensione del centro abitato: più il comune è piccolo, più gli esercenti tendono a sentirsi al sicuro, nonostante la pervasività delle dinamiche mafiose non sempre segua la densità demografica.

La crisi di fiducia verso la politica e l'informazione

Un dato che deve far riflettere le istituzioni è quello relativo alla fiducia. Gli intervistati ripongono la massima sicurezza nella sfera privata (la famiglia, indicata da oltre il 50%) e nel tessuto sociale solidale, come le organizzazioni di volontariato. Seguono le forze dell'ordine, il Presidente della Repubblica, la scuola e la magistratura.

Il segnale d'allarme riguarda invece il mondo della rappresentanza e della comunicazione: meno del 40% degli intervistati nutre fiducia verso i partiti politici, il Governo, il Parlamento e i sindacati. Anche il sistema dell'informazione — giornali, TV e stampa — ne esce fortemente ridimensionato, faticando a essere percepito come un punto di riferimento dagli operatori economici.

Le proposte operative di Libera

L'indagine non si limita all'analisi, ma si traduce in azioni concrete. Il Coordinamento di Libera ha avanzato ufficialmente la proposta di istituire un tavolo tecnico territoriale di prevenzione e sensibilizzazione, riservato alle istituzioni, per studiare strategie comuni contro usura e corruzione. Inoltre, il dossier mira a promuovere "Linea Libera", un servizio telefonico gratuito e riservato al numero 800.582727 (da lunedì a venerdì 9-13, martedì e giovedì anche 15-19). Si tratta di uno strumento di accompagnamento per chiunque sia testimone o vittima di dinamiche mafiose, usura o corruzione, facilitando il percorso verso la denuncia e l'accesso al fondo di solidarietà.

La realizzazione di questo dossier è stata possibile grazie a una vasta rete di collaborazione che ha visto protagonisti i volontari di Libera, i giovani del Servizio Civile Universale e della Pastorale Giovanile, oltre al sostegno della Fondazione Giovanni Goria e delle forze dell'ordine.

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