Oltre cinque milioni di euro per il rilancio di Montiglio

Ammontano a oltre cinque milioni di euro i finanziamenti ottenuti dal Comune negli ultimi anni, un importo notevole per un piccolo paese.

«Quanto ottenuto in occasione dell’emissione dei vari bandi – sottolinea il sindaco Dimitri Tasso – è frutto di un lavoro incessante degli uffici che hanno ben compreso il momento storico per cogliere opportunità di finanziamenti irripetibili. Pur rimanendo sotto organico, il personale sta cercando di lavorare al meglio in considerazione del fatto che mai sono pervenuti in un breve periodo finanziamenti esterni di tale entità. Occorre ricordare che questi finanziamenti sono dedicati e vincolari e quindi non possono essere purtroppo utilizzati per le continue piccole esigenze di manutenzione, per le quali è sempre più arduo trovare sia le risorse che le ditte disponibili».

Con fondi regionali Fsc è stato finanziato un progetto di circa 90 mila euro per migliorare la funzionalità di piazza Regina Margherita, con la possibilità di mitigare la velocità degli automezzi su via Asti, regolare l’accesso ai parcheggi, sistemare alcune aree degradate, mettere a norma i servizi igienici. Sarà anche restaurata la meridiana di Montiglio e rinnovati i tabelloni delle meridiane e sulla storia del paese.

Negli edifici scolastici, terminate le verifiche sismiche, grazie a un finanziamento di 90 mila euro, cui sono seguiti alcuni interventi nel plesso di via Roma, è ora in programma la riqualificazione energetica delle scuole primaria e secondaria, compresa la palestra, per un importo di circa un milione e 500 mila: per l’intervento la Regione ha concesso un contributo di un milione, che sarà integrato quasi integralmente attraverso fondi Gse.

L’edificio di piazza Belly, destinato a sede del Museo del tempo, è stato restaurato, grazie a due finanziamenti regionali a valere su risorse nazionali per complessivi un milione e 280 mila euro. Per l’allestimento degli spazi museali è stata attivata una collaborazione con il Politecnico di Torino e con Dalino Tebenghi.

Confermato il finanziamento di 300 mila euro per migliorare la fruibilità del Montexpo, con la realizzazione di locali a norma per la cucina, l’istallazione di un ascensore, la pavimentazione del piano superiore. Contributi ministeriali per 700 mila euro permetteranno interventi strutturali nei sette cimiteri, in particolare in quelli di Rinco e Colcavagno. Altri 300 mila euro sono pervenuti per la sistemazione delle strade comunali dissestate.

Il Ministero del Turismo ha finanziato con 800 mila euro un progetto presentato assieme ai comuni di Piovà Massaia e Murisengo. La quota di un terzo destinata a Montiglio è stata destinata a finanziare i progetti Locomonferrato per i treni storici, Visagi promosso dall’associazione Quasi Fondazione di Rinco (gigantografie di persone montigliesi appese nel concentrico e nelle frazioni); la parte più consistente del finanziamento sarà destinata alla sistemazione delle aree esterne delle chiese romaniche di San Lorenzo e di Scandeluzza e alla manutenzione delle chiesa di Colcavagno.

Il Comune ha partecipato ai bandi Pnrr per la digitalizzazione ed è risultato assegnatario di contributi per oltre 200 mila ero che hanno consentito l’attivazione di nuovi servizi per i cittadini e la digitalizzazione degli archivi comunali per facilitare l’accesso agli atti e la gestione ordinata degli stessi.