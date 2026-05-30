Asti-Chivasso rivive in littorina con otto treni storici, i Locolab per le scuole e nuove tappe

Se il ritorno del traffico ordinario sulla ferrovia Asti-Chivasso appare non prevedibile a breve termine, aumentano invece i treni storico-turistici.

Quest’anno ne sono stati programmati otto. Oltre agli appuntamenti ormai fissi a Montiglio e Murisengo, l’offerta si amplia con le circolazioni su Cocconato, Chivasso (per la prima volta il treno percorrerà l’intera tratta), Montechiaro.

Confermato anche il treno dedicato alle scuole per la terza edizione di Locolab: obiettivo del progetto è di sensibilizzare i ragazzi verso tematiche quali l’ecosostenibilità, il valore storico del patrimonio ferroviario, il rispetto dell’ambiente, la scoperta del patrimonio storico-artistico.

«Il progetto Loco Monferrato – evidenzia Fulvio Bellora, presidente del Co.M.I.S – è stato ideato nel 2022 dal sindaco Dimitri Tasso con l’attiva partecipazione del Co.M.I.S.; quest’anno abbiamo deciso di estendere l’opportunità di partecipazione ad altri comuni, aziende e associazioni».

Saranno impiegate le mitiche littorine ALn556 (prodotte a partire dal 1933 da Fiat e Breda e utilizzata per 80 anni su varie linee fra cui la Asti-Chivasso) e convogli formati dalle famose carrozze Centoporte anni Trenta trainate da un locomotore diesel D 445 anni Cinquanta.

La Asti-Chivasso ha avuto negli ultimi sessant’anni una vita travagliata. Fin dal 1959 ne era stata prevista dal Ministero dei Trasporti, a causa dello scarso traffico, la chiusura, provvedimento a cui si opposero i comuni, le organizzazioni sindacali, i cittadini con lettere e petizioni. Nel 1985 il Ministero emanò un decreto di soppressione, sospendendo poi il provvedimento e nel 1991 vennero effettuati lavori di razionalizzazione della linea con l’automazione degli oltre 60 passaggi.

L’alluvione del 1994 danneggiò gravemente le infrastrutture della linea, con la demolizione, in particolare, di alcune arcate del ponte sul Po a Chivasso. Sembrava la fine della linea, ma dopo varie peripezie venne ripristinata e inaugurata a fine agosto 2000.

Ma nel settembre 2011, dopo la consueta sostituzione con gli autobus nel periodo estivo, i treni non tornarono, a sorpresa, a circolare per presunti problemi strutturali nella galleria tra Cocconato e Brozolo.

Nel 2022 è stata riaperta limitatamente ai treni storici e inserita nel piano “Binari senza tempo” della Fondazione FS, finalizzato alla valorizzazione e conservazione del patrimonio ferroviario in particolare nei territori in cui favorire un turismo lento e sostenibile.

La tratta è stata scelta per la particolarità dei paesaggi che attraversa e dei fabbricati viaggiatori e degli altri manufatti di servizio che risultano caratterizzati tutti dallo stesso aspetto architettonico che richiama gli stilemi liberty. Negli ultimi anni la Fondazione Fs ha provveduto al restauro delle principali stazioni (fra cui quelle di Cocconato e Montiglio-Murisengo).

Questo il calendario 2026: 6 settembre Cocconato per Cocco Wine, 26 settembre Chivasso per la festa dei nocciolini, 4 e 11 ottobre Montiglio per la fiera nazionale del tartufo, 21 ottobre Montiglio e Monteu da Po per Locolab, 8 novembre Montechiaro per la fiera nazionale del tartufo, 15 e 22 novembre Montiglio per la fiera internazionale del tartufo di Murisengo.

Le stazioni ferroviarie distati dagli abitati saranno collegate con i luoghi degli eventi mediante navette.