Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 29 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 29 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6” né il “5+1”. Sono stati invece realizzati 10 punti “5” da 14.650,92 euro ciascuno.

Lotto – I numeri sulle ruote di venerdì 29 maggio 2026

Bari: 87 – 60 – 29 – 36 – 7

Cagliari: 7 – 68 – 27 – 53 – 6

Firenze: 7 – 33 – 20 – 30 – 12

Genova: 34 – 30 – 26 – 13 – 66

Milano: 60 – 84 – 81 – 89 – 10

Napoli: 56 – 33 – 52 – 15 – 72

Palermo: 3 – 36 – 82 – 60 – 23

Roma: 28 – 10 – 6 – 5 – 81

Torino: 12 – 76 – 66 – 61 – 24

Venezia: 34 – 90 – 7 – 5 – 77

Nazionale: 6 – 42 – 2 – 66 – 87

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di venerdì 29 maggio 2026

Combinazione vincente: 85 – 9 – 44 – 42 – 46 – 90

Numero Jolly: 56

Numero SuperStar: 20

Jackpot per la prossima estrazione: 172.500.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 10 da € 14.650,92

Punti 4: 417 da € 360,17

Punti 3: 16.145 da € 27,88

Punti 2: 268.862 da € 5,18

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 1 da € 36.017,00

3 Stella: 119 da € 2.788,00

2 Stella: 1.620 da € 100,00

1 Stella: 10.380 da € 10,00

0 Stella: 22.945 da € 5,00

10eLotto serale – venerdì 29 maggio 2026

Numeri vincenti:

3 – 7 – 10 – 12 – 20 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 –

33 – 34 – 36 – 56 – 60 – 68 – 76 – 84 – 87 – 90

Numero Oro: 87

Doppio Oro: 87 – 60

Numeri Extra

5 – 6 – 13 – 15 – 23 – 24 – 52 – 53 – 61 – 66 –

72 – 77 – 81 – 82 – 89

Simbolotto – Estrazione di venerdì 29 maggio 2026

10 – Fagioli

25 – Natale

38 – Pigna

17 – Sfortuna

24 – Pizza

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.