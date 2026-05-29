Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 29 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
29 Maggio 2026 23:54:05
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 29 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6” né il “5+1”. Sono stati invece realizzati 10 punti “5” da 14.650,92 euro ciascuno.
Bari: 87 – 60 – 29 – 36 – 7
Cagliari: 7 – 68 – 27 – 53 – 6
Firenze: 7 – 33 – 20 – 30 – 12
Genova: 34 – 30 – 26 – 13 – 66
Milano: 60 – 84 – 81 – 89 – 10
Napoli: 56 – 33 – 52 – 15 – 72
Palermo: 3 – 36 – 82 – 60 – 23
Roma: 28 – 10 – 6 – 5 – 81
Torino: 12 – 76 – 66 – 61 – 24
Venezia: 34 – 90 – 7 – 5 – 77
Nazionale: 6 – 42 – 2 – 66 – 87
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 85 – 9 – 44 – 42 – 46 – 90
Numero Jolly: 56
Numero SuperStar: 20
Jackpot per la prossima estrazione: 172.500.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 10 da € 14.650,92
Punti 4: 417 da € 360,17
Punti 3: 16.145 da € 27,88
Punti 2: 268.862 da € 5,18
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 1 da € 36.017,00
3 Stella: 119 da € 2.788,00
2 Stella: 1.620 da € 100,00
1 Stella: 10.380 da € 10,00
0 Stella: 22.945 da € 5,00
Numeri vincenti:
3 – 7 – 10 – 12 – 20 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 –
33 – 34 – 36 – 56 – 60 – 68 – 76 – 84 – 87 – 90
Numero Oro: 87
Doppio Oro: 87 – 60
5 – 6 – 13 – 15 – 23 – 24 – 52 – 53 – 61 – 66 –
72 – 77 – 81 – 82 – 89
10 – Fagioli
25 – Natale
38 – Pigna
17 – Sfortuna
24 – Pizza
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058