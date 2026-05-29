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"Il progetto Trans Europe Express nella costruzione europea - Il ruolo delle ferrovie nel connettere gli europei” di Anthony Gouthez

Domani, sabato 30 la presentazione alle 18 alla Piccola libreria indipendente di Asti con Irene Trione

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

29 Maggio 2026 10:31:26

"Il progetto Trans Europe Express nella costruzione europea - Il ruolo delle ferrovie nel connettere gli europei” di Anthony Gouthez

Le ferrovie come strumento di connessione tra i popoli europei al centro dell’incontro in programma domani, sabato 30 maggio alle 18 alla Piccola libreria indipendente di Asti, in corso Vittorio Alfieri 241.

Nel corso dell’appuntamento verrà presentato il libro “Il progetto Trans Europe Express nella costruzione europea - Il ruolo delle ferrovie nel connettere gli europei” di Anthony Gouthez, autore francese che ha sviluppato il volume a partire dalla propria tesi di dottorato sul tema. Il libro è pubblicato da Edizioni Nuova Cultura e approfondisce il valore storico, politico e sociale delle reti ferroviarie europee, con un'attenzione particolare al progetto Trans Europe Express e al suo contributo nel favorire i collegamenti tra Paesi e cittadini del continente.

L’incontro fa parte del il primo evento legato alla pagina Instagram “@cisivedesulbinario”, progetto curato da Irene Trione, che modererà la presentazione dialogando con l’autore sui temi tecnici affrontati nel volume sottolineandone i lati umani.

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