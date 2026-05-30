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Segnalazione

Degrado urbano in corso Volta e via Pagliani

Riceviamo una segnalazione da una nostra lettrice su problematiche di indecoro di marciapiedi e strade

Redazione web

Redazione web

30 Maggio 2026 07:33:00

Degrado urbano in corso Volta e via Pagliani

Una nostra lettrice ci segnalazione la presenza di diverse problematiche di degrado urbano urbano in una zona est della città.

«Volevo segnalare alcune situazioni di degrado urbano che ormai per la nostra Città sono diventate una consuetudine. La zona è corso Volta e via Pagliani» ha commentato la lettrice.

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