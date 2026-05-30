Degrado urbano in corso Volta e via Pagliani

Segnalazione
30 Maggio 2026 07:33:00
Una nostra lettrice ci segnalazione la presenza di diverse problematiche di degrado urbano urbano in una zona est della città.
«Volevo segnalare alcune situazioni di degrado urbano che ormai per la nostra Città sono diventate una consuetudine. La zona è corso Volta e via Pagliani» ha commentato la lettrice.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058