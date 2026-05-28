Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 28 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
28 Maggio 2026 22:12:35
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di questa sera non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, centrati invece 4 punti “5” da 46.324,95 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 171.500.000 €.
Bari: 18 – 25 – 46 – 74 – 40
Cagliari: 21 – 3 – 75 – 5 – 11
Firenze: 2 – 22 – 90 – 1 – 56
Genova: 73 – 88 – 37 – 34 – 28
Milano: 21 – 75 – 56 – 10 – 45
Napoli: 16 – 89 – 58 – 53 – 68
Palermo: 7 – 6 – 89 – 20 – 66
Roma: 49 – 54 – 8 – 37 – 83
Torino: 80 – 19 – 86 – 66 – 53
Venezia: 59 – 63 – 23 – 30 – 53
Nazionale: 77 – 89 – 38 – 27 – 22
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qui.
Combinazione vincente: 22 – 74 – 78 – 36 – 33 – 86
Numero Jolly: 81
Numero SuperStar: 34
Jackpot per la prossima estrazione: 171.500.000 euro
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 4 da € 46.324,95
Punti 4: 448 da € 421,84
Punti 3: 16.976 da € 33,48
Punti 2: 282.620 da € 6,24
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: nessuno
3 Stella: 72 da € 3.348,00
2 Stella: 1.300 da € 100,00
1 Stella: 8.768 da € 10,00
0 Stella: 21.983 da € 5,00
Numeri vincenti:
2 – 3 – 6 – 7 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 25 –
46 – 49 – 54 – 59 – 63 – 73 – 75 – 80 – 88 – 89
Numero Oro: 18
Doppio Oro: 18 – 25
1 – 5 – 8 – 10 – 20 – 23 – 34 – 37 – 53 – 56 –
58 – 66 – 74 – 86 – 90
35 – Uccello
33 – Elica
32 – Disco
5 – Mano
10 – Fagioli
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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