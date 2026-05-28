Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 28 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di questa sera non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, centrati invece 4 punti “5” da 46.324,95 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 171.500.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 28 maggio 2026

Bari: 18 – 25 – 46 – 74 – 40

Cagliari: 21 – 3 – 75 – 5 – 11

Firenze: 2 – 22 – 90 – 1 – 56

Genova: 73 – 88 – 37 – 34 – 28

Milano: 21 – 75 – 56 – 10 – 45

Napoli: 16 – 89 – 58 – 53 – 68

Palermo: 7 – 6 – 89 – 20 – 66

Roma: 49 – 54 – 8 – 37 – 83

Torino: 80 – 19 – 86 – 66 – 53

Venezia: 59 – 63 – 23 – 30 – 53

Nazionale: 77 – 89 – 38 – 27 – 22

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qui.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 28 maggio 2026

Combinazione vincente: 22 – 74 – 78 – 36 – 33 – 86

Numero Jolly: 81

Numero SuperStar: 34

Jackpot per la prossima estrazione: 171.500.000 euro

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 4 da € 46.324,95

Punti 4: 448 da € 421,84

Punti 3: 16.976 da € 33,48

Punti 2: 282.620 da € 6,24

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: nessuno

3 Stella: 72 da € 3.348,00

2 Stella: 1.300 da € 100,00

1 Stella: 8.768 da € 10,00

0 Stella: 21.983 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 28 maggio 2026

Numeri vincenti:

2 – 3 – 6 – 7 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 25 –

46 – 49 – 54 – 59 – 63 – 73 – 75 – 80 – 88 – 89

Numero Oro: 18

Doppio Oro: 18 – 25

Numeri Extra

1 – 5 – 8 – 10 – 20 – 23 – 34 – 37 – 53 – 56 –

58 – 66 – 74 – 86 – 90

Simbolotto – Estrazione di giovedì 28 maggio 2026

35 – Uccello

33 – Elica

32 – Disco

5 – Mano

10 – Fagioli

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.