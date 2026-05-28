Festa di inizio estate al Circolo CDC con attività per tutta la famiglia

Una serata all’insegna dello sport del divertimento nel cuore di Asti. Venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 18, il Circolo CDC di via del Bosco 6 ospiterà la “Fiesta Inizio Estate”, evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli con un ricco programma di attività gratuite aperte a tutti.

L’iniziativa unirà musica dal vivo, sport, animazione e momenti di aggregazione in una festa per tute le età. Tra gli appuntamenti previsti ci sarà un mini torneo di calcio organizzato con A.L.I., mentre la colonna sonora della serata sarà affidata al DJ set di DJ Gigi.

Spazio anche alla tradizione storica con la dimostrazione degli Sbandieratori del Rione San Silvestro, che offriranno al pubblico la possibilità di assistere alle evoluzioni di bandiere e tamburi. Non mancheranno poi attività dedicate ai più piccoli grazie all’animazione e ai laboratori del Centro Estivo Nuty al CDC.

Durante la manifestazione sarà possibile assistere anche a una dimostrazione di pugilato organizzata da Skull Boxe Asti, con la possibilità per il pubblico di provare alcune attività insieme agli istruttori.

Per tutta la durata della festa resterà aperto il bar del Circolo CDC con possibilità di aperitivo con tagliere e menu hamburger.

Per informazioni è possibile contattare il numero 320 7524994.