Ad Asti torna il “Gustadòm” con tre giorni nei luoghi magici del Rione Cattedrale

Le piazze storiche i cortili nascosti del Rione Cattedrale di Asti si preparano al “Gustadòm”, la manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato Palio del Rione che ogni anno accompagna cittadini e visitatori alla scoperta delle eccellenze gastronomiche del territorio.

L’appuntamento è fissato per venerdì 5 e sabato 6 giugno dalle 20, mentre domenica 7 giugno la manifestazione proseguirà dalle 12 con la tradizionale Gran Agnolottata e il ritorno del Mercà dij Busiard. I luoghi dell’evento saranno piazza Cattedrale, piazza Castigliano, il cortile del Michelerio, Palazzo Amico di Castell’Alfero e il Foyer delle Famiglie, trasformati per l’occasione in tappe di un percorso tra storia e cucina piemontese.

In piazza Cattedrale, oltre al bicchiere con tasca “Gustadòm” (€4), sarà possibile assaggiare alcune delle proposte più legate alla tradizione popolare, come la friciula con lardo (€5) e quella con gorgonzola e rucola (€5) preparata da Arte Bianca insieme all’Associazione Rione Cattedrale. Non mancheranno i plin fritti di Fazzone Pasta Fresca (€4), mentre sul fronte dolci il pubblico potrà scegliere tra tiramisù gluten free e senza lattosio (€5), tartufo nero artigianale (€4), millefoglie chantilly (€4) e zabaione classico con finocchini di Refrancore della Pasticceria Grossetti (€5). Possibilità anche di caffè (€1). Ad accompagnare le degustazioni saranno il Marengo Spumante Brut della Cantina Sei Castelli e la Malvasia di Casorzo dell’azienda agricola Gaudio – Bricco Mondalino.

Nel magnifico Palazzo del Michelerio spazio ai sapori più tradizionali del Piemonte con carne cruda di Fassone piemontese dell’azienda agricola Cascina Boba (€6), vitello tonnato della Macelleria Lanfranco Silvano (€6), pollo nostrano fritto della Macelleria Varvello di Montemagno (€6) e frittata di ortiche curata dalla Pro Loco di Settime (€4,50). A completare il menù anche la “Rustica” della Pasticceria Daniella (€4). Qui saranno protagonisti i vini di Esse Erre Agricola di Castagnole Monferrato, con Ruchè, Barbera, Grignolino e Chardonnay.

Al Foyer delle Famiglie l’atmosfera sarà più dolce grazie alle fragole al Moscato (€4) proposte dal circolo Acli.

Piazza Castigliano ospiterà invece alcune delle portate più ricche della manifestazione, a partire dagli agnolotti al sugo d’arrosto preparati da Fazzone Pasta Fresca (€7). Accanto a questi si potranno gustare i guanciotti di maialino al Barbera (€8), la trippa in umido con patate (€8) e le tagliatelle all’uovo al tartufo (€8) curate dalla Pro Loco di Cortazzone.

Presente anche per questa edizione la collaborazione con AIC Piemonte, Associazione Italiana Celiachia, che proporrà in piazza Castigliano un’area dedicata alle specialità senza glutine curate dalla Pro Loco di Portacomaro Stazione APS e da Free Lab. Il pubblico potrà scegliere tra gnocchi su velluto di zucchine in versione vegana (€6), gnocchi con nobile formaggio del Monferrato (€6) e la variante “goduriosa” con zucchine e pancetta croccante (€6). Presenti anche le crêpes alla Nutella di Fattore Più (€4,50) e la birra artigianale del birrificio Sagrin di Calamandrana (€4,50). In questa postazione sarà inoltre presente il trucca bimbi. Ad accompagnare i piatti saranno i vini dell’azienda agricola Franco Giacinto di Franco Felice: Terre Alfieri Arneis, rosato, Barbera d’Asti e Terre Alfieri Nebbiolo.

A Palazzo Amico di Castell’Alfero si potranno invece assaporare la carpionata astigiana con pollo, zucchine e uovo preparata dalla Pro Loco di Settime (€7) e una selezione di formaggi di capra a latte crudo dell’azienda agricola Dorato di Alfiano Natta (€6), accompagnati dai vini dell’azienda agricola La Torre di Viatosto: Monferrato Chiaretto DOC biologico, Monferrato Rosso DOC biologico e vino bianco biologico da uve appassite.

Domenica 7 giugno, dalle 12, piazza Cattedrale e Palazzo Bunei ospiteranno infine la tradizionale Gran Agnolottata (€7), accompagnata da dolci (€4-5) e altre specialità gastronomiche.

In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà al Palazzo del Michelerio.