Trionfo astigiano alle finali nazionali del Trofeo scacchi scuola

Tre podi su un totale di otto. Ha dominato la scena la delegazione astigiana alle finali nazionali del Trofeo Scacchi Scuola, competizione riservata alle rappresentative scolastiche, disputatesi a Montesilvano (provincia di Pescara) nei giorni scorsi. Un'edizione da record che ha visto sfidarsi 430 squadre e 2250 giocatori.

Le sei squadre di studenti astigiani, che nei mesi scorsi avevano superato le fasi provinciali e regionali, hanno infatti portato a casa un ottimo "bottino": un titolo di campione d'Italia, un secondo e un terzo posto nazionale, arricchiti da ottimi piazzamenti e prestazioni individuali di alto livello. Su otto "podi", le squadre astigiane sono state dunque presenti ben in tre, cosa che soltanto la provincia di Roma ha potuto eguagliare.

I piazzamenti

Il risultato più prestigioso l'ha conquistato l'istituto superiore Monti nella categoria Allievi femminile. Le ragazze, guidate dal capitano Denis Bouanani e dalla preparatrice tecnica Sofia Andreetta, si sono laureate campionesse nazionali (primo posto assoluto), superando le 41 squadre avversarie con 5 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Ottimi tutti i risultati individuali, sui quali spicca quello della prima scacchiera Martina Riccio che ha collezionato 6,5 punti su 7 partite. Molto bene anche Adele Gaj, Gaia Marconi, Veronica Andreetta, Sofia Botto.

Lasquadra della media Jona categoria assoluta

Doppietta di grande soddisfazione per la scuola media Jona, salita sul podio sia nella categoria assoluta che in quella femminile. I ragazzi della categoria assoluta hanno conquistato un prestigioso secondo posto su 71 squadre finaliste, trascinati dalla prima scacchiera Cristian De Gaspari, che ha ottenuto un punteggio di 6,5 punti su 7. Ottimi anche tutti gli altri giocatori: Leonardo Berzano, Simone De Maria, Noel Zdrukthi, Joel Leka.

Medaglia di bronzo per la squadra Medie femminili della Jona, composta da Emily Beganovic (7 punti su 7), Beatrice Cerrato, Iris Marchetti, Gaia Mainero, Viola Sicco e Maya Marlene Garcia. Capitano e istruttore delle squadre della scuola Jona Federico Venturino.

La squadra della media Jona femminile

Buoni piazzamenti anche per le altre scuole astigiane, in particolare per la primaria Galileo Ferraris, guidata da Daniela Destro, 12esima assoluta, e la primaria femminile di Ferrere, guidata da Patrizia Ferretti, 14esima assoluta. Buono infine anche il 30esimo posto ottenuto dal liceo Scientifico Vercelli di Asti, capitanato da Simone Sartor, nella categoria Juniores assoluta, al termine di un torneo molto combattuto che ha visto partecipare 63 squadre.

La delegazione astigiana

In un contesto in cui i risultati migliori sono stati ottenuti dalle squadre del Centro-sud, "solo Asti ha tenuto alta la bandiera del Nord", come riportato sul sito della Federazione Scacchistica Italiana.

"Asti e il suo territorio - commenta soddisfatto Federico Venturino - tornano da Montesilvano con la consapevolezza di aver costruito un vero e proprio polo d'eccellenza per gli scacchi giovanili, capace di farsi valere ai massimi livelli nazionali".