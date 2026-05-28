Inaugurato il nuovo ponte di strada Cravera, fine dei disagi per i residenti tra Palucco, Casabianca e Valleandona [FOTO]

Ad Asti, questa mattina, è stato aperto al traffico il nuovo ponte di strada Cravera, l’infrastruttura che collega la frazione del Palucco con Casabianca e Valleandona, passando per Valceresa. Il disagio per i residenti era iniziato nell'aprile del 2025, quando il vecchio manufatto aveva mostrato segni di cedimento strutturale gravissimi, con il distacco di materiale dalla volta in muratura e l'apertura di squarci sul manto stradale. La situazione, aggravata dagli eventi alluvionali di quel periodo, aveva spinto l’amministrazione comunale a una decisione drastica, ma necessaria: la chiusura totale del ponte e la ricostruzione da zero dell'opera.

Lo stop al passaggio dei mezzi ha pesato parecchio sulla vita quotidiana di chi abita nelle frazioni limitrofe: per oltre un anno i residenti sono stati obbligati a compiere giri molto più lunghi per muoversi da casa, con un impatto significativo anche sui mezzi di soccorso. Come ricordato da alcuni di loro presenti al taglio del nastro, anche le ambulanze in emergenza erano costrette a allungare i tempi di percorrenza a causa della deviazione, con tutti i relativi disagi.

Il nuovo ponte, costato complessivamente 162.200 euro, non è una semplice riparazione, ma una struttura progettata secondo le norme tecniche vigenti. Il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Stefania Morra, ha spiegato che la vecchia volta è stata sostituita da un elemento scatolare prefabbricato in cemento armato (4 metri di larghezza per 2 di altezza), posato a circa 6 metri di profondità per garantire rapidità di posa e massima durabilità. Oltre a una sezione idraulica più ampia per gestire le piene del rio Cipollino, sono state installate nuove barriere di sicurezza conformi ai moderni standard.

«Il nuovo attraversamento offre vantaggi concreti rispetto alla situazione precedente: - aggiungono l'assessore Morra e il consigliere comunale Piero Ferrero con delega alle frazioni - una sezione idraulica più ampia, capace di smaltire anche le piene rare; barriere di sicurezza conformi alle normative al posto dei vecchi guard rail danneggiati; una struttura progettata con materiali selezionati per resistere alle condizioni ambientali del sito e garantire una lunga vita utile».

Tra i più soddisfatti per il traguardo raggiunto c’è senza dubbio Giuseppe De Mita, ex presidente della Circoscrizione del Palucco, che ha espresso grande felicità per la riapertura: «Sono contentissimo - ha commentato - perché si tratta di un intervento risolutivo. I tempi del cantiere, al netto della burocrazia, siano stati relativamente brevi».

I lavori, affidati all'impresa Rossello Costruzioni S.r.l. di Neive e progettati dallo Studio Ingeoproject di Torino, si concluderanno con la pulizia dei fossi lungo la strada per renderla ancora più sicura ai mezzi in transito.