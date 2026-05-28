Al polo universitario di Asti la matematica diventa una sfida avvincente

Sabato 30 maggio, a partire dalle 9.30, l’Aula Magna del Polo Universitario Astiss si trasformerà in un’arena scientifica d'eccellenza.

Si svolgerà per il Liceo Scientifico "Vercelli" l’innovativa competizione matematica a eliminazione diretta, una sfida speciale riservata esclusivamente agli studenti delle classi quinte dell'istituto, che parteciperanno in prima persona mettendosi in gioco in questo contesto stimolante. L'adesione è totalmente gratuita per tutti gli studenti delle classi quinte del Liceo. La gara è progettata non solo per valorizzare il pensiero critico, la logica e l'intuizione dei ragazzi attraverso una formula del tutto inedita e spettacolare, ma rappresenta per loro anche una straordinaria opportunità di primo contatto e incontro con il mondo accademico, data la prestigiosa presenza in commissione di professori del Politecnico di Torino.

Perano ha proposto questo progetto al Liceo Scientifico di Asti in virtù del legame personale che lo unisce a questa scuola, che già ai tempi in cui la frequentava come studente si distingueva per la capacità di riconoscere e valorizzare il talento dei propri allievi.

L’approccio didattico e il background di Enrico Perano

L’intera manifestazione è un progetto di Enrico Perano, laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Torino, docente e stimato divulgatore scientifico. Perano ha dedicato gran parte della sua carriera allo studio della modellizzazione matematica applicata alla fisica del movimento e alle dinamiche sportive.

Proprio da queste esperienze sul campo è nata la sua visione di una "matematica alternativa": una disciplina che si spoglia della rigidità puramente mnemonica per trasformarsi in uno strumento logico, vivo e immediato, capace di allenare il cervello a risolvere problemi complessi in tempi ridotti. La gara è pensata proprio per dimostrare come i concetti matematici possano diventare alleati preziosi nella gestione delle sfide quotidiane e nel problem solving ad alto livello.

L'impegno didattico del Prof. Monaco e l'organizzazione dell'evento

Un ruolo centrale nella cura della manifestazione è rivestito dal professor Carmine Monaco. Da sempre profondamente interessato e dedito alla ricerca di metodi innovativi per l’insegnamento della matematica, il professor Monaco è stato uno dei principali organizzatori dell’evento e promotore presso gli studenti.

La struttura della competizione

La gara è stata strutturata per abbinare il rigore scientifico all'adrenalina di un vero e proprio torneo, articolandosi in due momenti chiave:

Fase 1 (Qualificazione Scritta): Una prova iniziale della durata di 60 minuti con 12 esercizi

focalizzati sul programma dell’ultimo anno delle scuole superiori (studio di funzioni, derivate e calcolo integrale). Solo gli 8 studenti che otterranno il punteggio più alto supereranno il turno.

Fase 2 (Eliminazione Diretta): I finalisti si sfideranno in serrati "testa a testa" (quarti e semifinali) basati sulla risoluzione di 3 problemi complessi in un tempo massimo di 20 minuti. La finalissima si svolgerà invece senza limiti di tempo: vincerà il primo concorrente in grado di consegnare la soluzione corretta dell'ultimo enigma.

Una commissione esaminatrice di alto profilo

A valutare le prove e a garantire l'imparzialità e l'alto valore scientifico della competizione sarà presente una giuria composta da accademici e docenti di chiara fama:

- Prof. Enrico Perano (Ex docente del Politecnico di Torino e fondatore, tra gli altri, del canale YouTube @matematicalternativa)

- Prof. Carmine Monaco (Docente di Matematica del Liceo Scientifico "Vercelli" e coordinatore distrettuale delle Olimpiadi della Matematica per il distretto di Asti)

- Prof. Marco Codegone (Professore associato ed illustre accademico esperto di discipline matematiche)

- Prof. Luca Lussardi (Professore associato di Analisi Matematica presso il Politecnico di Torino)

Riconoscimenti, borse di studio e modalità di iscrizione

Il valore dell'impegno profuso dai ragazzi sarà riconosciuto tramite premi significativi, messi a disposizione e finanziati personalmente da Perano con l'obiettivo di sostenere il loro futuro percorso universitario.

Al primo classificato andrà una borsa di studio del valore di 500,00 €, mentre il secondo e terzo classificato riceveranno buoni acquisto rispettivamente di 300,00 € e 200,00 €, spendibili presso la Libreria Clut del Politecnico di Torino.

A tutti i partecipanti verrà inoltre rilasciato un attestato ufficiale, valido per il computo dei crediti formativi scolastici.

Le richieste di partecipazione e le candidature per l'accesso alle borse di studio devono essere formalizzate rivolgendosi direttamente alla segreteria del Liceo Scientifico "Vercelli", ente capofila della gestione amministrativa dell'evento.