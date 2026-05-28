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Evento

Spaghetti a mezzanotte: il Borgo Tanaro in festa

Venerdì 5 giugno serata nel cortile ex Ristorante Gener Neuv con stand gastronomici, degustazione di vini, dj set di Andrea Andy e spaghettata

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

28 Maggio 2026 12:33:41

Spaghetti a mezzanotte: il Borgo Tanaro in festa

Il borgo Tanaro nel 2025 (foto di Maria Grazia Billi)

Il Borgo Tanaro torna a festeggiare e organizza venerdì 5 giugno una serata di festa per tutti i borghigiani all'interno del cortile ex Ristorante Gener Neuv a partire dalle 20.

L'evento "Spaghetti a mezzanotte" offrirà stand gastronomico dalle 20, wine tasting e servizio bar per tutta la serata, a mezzanotte spazio alla speghettata.

Durante la serata non mancherà l'intrattenimento musicale insieme al dj set di Andrea Andy Dj.

Per prenotazioni e informazioni telefonare al 331 5256130.

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