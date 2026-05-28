Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Palio di Asti

San Marzanotto annuncia il fantino con la tradizionale cena di presentazione

Sabato 6 giugno il borgo San Marzanotto presenta Alessio Migheli detto Girolamo

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

28 Maggio 2026 09:40:45

San Marzanotto annuncia il fantino con la tradizionale cena di presentazione

Il comitato Palio del Borgo di San Marzanotto organizza sabato 6 giugno la tradizionale cena di presentazione del Fantino.

Sarà Alessio Migheli detto "Girolamo" a difendere il borgo oro blu e correrà il palio di Asti 2026.

La cena organizzata alle 20.00 sarà all'interno del cortile della sede in San Marzanotto paese, con cibo e buona musica insieme a "Sani & Salvi".

Gradita la prenotazione al 3397068254 o 3481771759, o prenotazioni@sanmarzanotto.it

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133