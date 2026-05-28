San Marzanotto annuncia il fantino con la tradizionale cena di presentazione

Palio di Asti
28 Maggio 2026 09:40:45
Il comitato Palio del Borgo di San Marzanotto organizza sabato 6 giugno la tradizionale cena di presentazione del Fantino.
Sarà Alessio Migheli detto "Girolamo" a difendere il borgo oro blu e correrà il palio di Asti 2026.
La cena organizzata alle 20.00 sarà all'interno del cortile della sede in San Marzanotto paese, con cibo e buona musica insieme a "Sani & Salvi".
Gradita la prenotazione al 3397068254 o 3481771759, o prenotazioni@sanmarzanotto.it
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