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Scuola

Piccoli cronisti crescono: la 5ªD della Rio Crosio alla scoperta de La Nuova Provincia

Lezioni pratiche di giornalismo con redattori e il direttore, tra edizione cartacea e digitale

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

27 Maggio 2026 12:02:17

Piccoli cronisti crescono: la 5ªD della Rio Crosio alla scoperta de La Nuova Provincia

Piccoli cronisti crescono: la 5ªD della Rio Crosio alla scoperta de La Nuova Provincia

Questa mattina gli alunni della classe 5ªD della scuola primaria Rio Crosio di Asti, attualmente ospitata presso il distaccamento dell'Enofila, hanno vissuto un'esperienza didattica nel mondo del giornalismo visitando la redazione de La Nuova Provincia. Accompagnati dalle loro insegnanti Sonia Funaro, Ivana Rizzo, Angela Serio e Letizia Grosso, i bambini sono stati accolti nel cuore pulsante del giornale. Qui hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i redattori, i grafici e il direttore Fulvio Lavina.

Durante la visita, la redazione si è trasformata in una vera e propria aula interattiva. Gli studenti hanno approfondito i vari aspetti del giornale, scoprendo i segreti della scrittura giornalistica e approfondendo le differenze tra l'edizione cartacea e quella digitale, due mondi sempre più integrati ma con linguaggi propri.

Questo incontro non è stato un evento isolato, ma il coronamento di un percorso formativo avviato tra i banchi di scuola. Le maestre avevano infatti già introdotto in classe i temi fondamentali dell'attività giornalistica, preparando il terreno per questa "lezione sul campo". L'entusiasmo dei piccoli visitatori è stato evidente per tutta la durata della visita.

A conclusione dell'esperienza, prima di fare ritorno a scuola, ogni studente ha ricevuto dei gadget in omaggio come ricordo di alcune ore trascorse tra i professionisti dell'informazione. Chissà che tra questi banchi non si nascondano già i futuri cronisti della nostra città.

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