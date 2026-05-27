Sabato 6 giugno appuntamento con la cena di presentazione del Fantino del Borgo Don Bosco

Dopo i numerosi successi e i giorni di festa, è arrivato il momento di accogliere il fantino che difenderà il borgo giallo blu per il Palio di Asti domenica 6 settembre 2026 in Piazza Alfieri.

Appuntamento fissato per sabato 6 giugno con la tradizionale cena di presentazione del Fantino che correrà il Palio a settembre, sarà il fantino Michel Putzu, detto Spago, a rappresentare i colori giallo-blu del borgo Don Bosco.

Un ritorno accolto con grande convinzione da tutti i borghigiani, che affida ad un fantino determinato e già legato alla storia recente del borgo la responsabilità della prossima corsa in piazza Alfieri. Putzu aveva già avuto modo di montare per il Don Bosco nell’edizione 2023, un’esperienza che lasciò nel borgo un ricordo positivo per l’impegno dimostrato.

La cena sarà all'interno della sede del Borgo Don Bosco, in via Conte Verde (fronte 218), si parte con l'aperitivo alle 19.30 e a seguire l'inizio della serata dalle 20, il tutto curato dalle straordinarie commissioni di cucina e bar.

Il menù per la cena, al costo di 25 euro, comprende due antipasti, primo, secondo e dolce. Possibilità anche di menù bimbi (fino ai 12 anni) a 10 euro.

Per qualsiasi informazione e per prenotare, tramite messaggio WhatsApp +39 349 7809958.