Asti protagonista del I Girone di Qualificazione Nord Ovest F.I.S.B.

Ad Asti torna protagonista il mondo degli sbandieratori e musici con il I Girone di Qualificazione Nord Ovest della F.I.S.B. – Federazione Italiana Sbandieratori, in programma sabato 30 e domenica 31 maggio. Ad organizzare l’evento sarà il Rione Santa Caterina del Palio di Asti, che ospiterà una delle tre tappe valide per l’accesso al Campionato Nazionale previsto a Oria dal 17 al 19 luglio 2026.

Per due giorni la nostra città accoglierà gruppi provenienti da Piemonte e Toscana, impegnati nelle diverse specialità di gara tra bandiere, tamburi e coreografie spettacolari, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alla fase nazionale.

La manifestazione si svolgerà nel centro storico cittadino, all’interno del cortile del Seminario Vescovile di Asti, prestigioso complesso barocco progettato nel 1762 dall’architetto Benedetto Alfieri. Il campo gara verrà allestito nel suggestivo cortile interno del Palazzo, mentre Piazza Catena ospiterà l’area dedicata al riscaldamento degli atleti. In caso di maltempo, le competizioni si sposteranno al PalaBrumar di via Chiuminatti.

Saranno tredici i gruppi partecipanti a questa prima edizione del girone nord occidentale: Associazione di Tradizione Astigiana – A.S.T.A., Associazione Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco, Borgo Don Bosco, Borgo San Lazzaro – San Domenico Savio, Borgo San Pietro, Borgo Torretta, Gruppo Sbandieratori e Musici Terre Sabaude, Musici e Sbandieratori Castelfranco di Sotto APS, Principi d’Acaja di Fossano, Rione Cattedrale, Rione San Martino San Rocco APS, Rione San Secondo e il Rione Santa Caterina.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Asti, della Provincia di Asti e della Regione Piemonte, prenderà ufficialmente il via sabato alle 15 con l’ingresso dei gruppi al Seminario. Alle 15.30 inizieranno le gare della specialità Singolo, mentre in serata, dalle 21, spazio alle esibizioni di Grande Squadra e Musici.

Domenica 31 maggio le competizioni riprenderanno alle 9 con la specialità Coppia, seguita alle 10.30 dalla Piccola Squadra. Le premiazioni finali sono previste a partire dalle 12.

Gli organizzatori ricordano che gli orari potrebbero subire variazioni e che eventuali aggiornamenti verranno comunicati attraverso i canali social ufficiali della F.I.S.B. e del Rione Santa Caterina.