Il Palio di Asti arriva su Rai3: domenica in onda il documentario "Tittia, Fantino del Palio"

Il Palio di Asti approda sul piccolo schermo nazionale con il documentario “Tittia, Fantino da Palio”, produzione firmata dal regista Maurizio Sciarra e realizzata da Bartlebyfilm in collaborazione con Rai Documentari. La trasmissione andrà in onda domenica 7 giugno alle 13 su Rai3, mentre mercoledì 3 giugno alle 18 è prevista un’anteprima aperta al pubblico al Cinema Lumière del Rione Don Bosco, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Al centro del documentario c’è la figura di Giovanni Atzeni, conosciuto nel mondo dei Palii come “Tittia”, oggi considerato uno dei fantini più vincenti e celebri sia ad Asti sia a Siena. Il lavoro racconta un anno della sua preparazione fino al Palio del 2025, intrecciando il lato umano e professionale del fantino con il dietro le quinte di una tradizione che continua a coinvolgere intere comunità.

Non solo corse e vittorie: il documentario entra infatti nel cuore del mondo del Palio, mostrando le rivalità tra rioni e borghi, le prove, il lavoro degli allevatori e dei veterinari, i centri di selezione dei cavalli e l’impegno quotidiano di chi vive questa manifestazione durante tutto l’anno. Spazio anche alle nuove generazioni, alle donne del Palio e alle moderne tecniche di allenamento che convivono con rituali e tradizioni secolari.

A commentare l’importanza dell’iniziativa è stato l’assessore al Palio del Comune di Asti, Riccardo Origlia, che ha sottolineato come la presenza del Palio astigiano in una produzione Rai rappresenti un riconoscimento importante per una tradizione che continua a essere uno degli elementi identitari più forti della città. Un valore ancora più significativo dopo le celebrazioni per i 750 anni dalla prima testimonianza storica della manifestazione, ricordata nelle cronache di Guglielmo Ventura.

Nel documentario Asti e Siena diventano così le protagoniste di una realtà fatta di memoria e passione, dove tutto si decide in poco più di un minuto ma si costruisce nell’arco di un’intera vita. “Tittia, Fantino da Palio” quindi non è soltanto come il ritratto di un campione, ma anche come un viaggio dentro l’anima di due città che continuano a custodire una delle tradizioni popolari più antiche d’Italia.

Il documentario ha una durata di 52 minuti ed è prodotto da Bartlebyfilm di Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone.