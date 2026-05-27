Assegnate le borse di studio in ricordo di Piera Medico

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti legati al Premio Piera Medico, promosso dal Cpia (Centro provinciale istruzione adulti) in collaborazione con la Pro loco di Castello d'Annone, dedicato alla memoria della professoressa del Cpia mancata nel 2024.

«L'iniziativa - spiegano dal Cpia - nasce non soltanto come momento commemorativo, ma come gesto concreto per trasformare il ricordo in opportunità, rendendo vivo il lascito educativo e umano di una docente che ha fatto della scuola una vera missione civile».

A disposizione sei borse di studio del valore di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti del Cpia che si sono distinti per impegno, costanza e merito nel corso dell'anno scolastico 2025/2026.

A vincere Gabriele Bondì, Maria Cavaliere, Federico Gamba, Nicole Marì Porta, Ecaterina Stolearenco ed Eleonora Valguarnera. Gli studenti sono stati premiati da ex allievi della professoressa Medico, insieme a Francesca Bosia, rappresentante dell'Ufficio scolastico territoriale, e all'assessore Loretta Bologna.

Una studentessa premiata

I VINCITORI DEL CONCORSO LETTERARIO "OLTRE I LIMITI"

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre premiati i vincitori del concorso letterario “Oltre i limiti” rivolto agli studenti del Cpia. A classificarsi prima Lea Mojshi con il racconto “La stanza delle persone che potevano restare”; al secondo posto Noemi Gramaglia con “L'inventario del disordine”; al terzo posto Victorita Voicila con “Oltre la porta chiusa”.

LE STUDENTESSE CHE SI SONO DISTINTE AL CONCORSO "LINGUA MADRE"

La serata è stata anche occasione per presentare le studentesse che si sono distinte al concorso letterario nazionale “Lingua Madre”: Brenda Soledad Carmona, Julia Derbule e Ana Paula Alfonso Lonardi.

Julia Derbule si è distinta al concorso "Lingua madre"

L'INTITOLAZIONE DELL'AULA

La cerimonia è terminata con l'intitolazione dell'aula 5 del Cpia a Piera Medico.La targa commemorativa è stata scoperta dalla figlia Giada, alla presenza di studenti, docenti, rappresentanti istituzionali e cittadini.

IL COMMENTO

L’iniziativa - spiegano dal Cpia - rappresenta un segnale importante: investire nella formazione degli adulti, nella cultura e nelle opportunità significa costruire una comunità più giusta, inclusiva e consapevole. Il Premio “Piera Medico” vuole continuare ogni anno questo percorso, mantenendo vivo l’esempio di una docente che ha lasciato un segno profondo nella scuola e nella vita di tanti studenti.