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Chiesa

Il vescovo Prastaro nominato presidente della Commissione episcopale per l'evangelizzazione dei popoli

Lo ha deciso l'assemblea generale delle Conferenza episcopale italiana - In virtù di questo prestigioso incarico farà parte del consiglio permamente

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

27 Maggio 2026 08:51:17

Il vescovo Prastaro nominato presidente della Commissione episcopale per l'evangelizzazione dei popoli

Il vescovo di Asti Marco Prastaro

Prestigioso incarico per il vescovo Marco Prastaro: ieri (martedì) è stato infatti nominato presidente della Commissione episcopale per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese.

Lo ha deciso l' Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, in corso a Roma fino a domani, nell'ambito della nomina dei presidenti delle dodici Commissioni episcopali che faranno parte del Consiglio permanente per il prossimo quinquennio.

Le commissioni si occupano di programmazione e coordinamento nei vari ambiti della vita ecclesiale, dalla liturgia al laicato, dall'ecumenismo alla cultura e alle comunicazioni sociali. In virtù di questo incarico il vescovo Prastaro entrerà a far parte del Consiglio permamente della Cei, che si riunisce periodicamente durante l'anno, di cui fanno parte il presidente Matteo Maria Zuppi, i vice presidenti e, appunto, i componenti delle Commissioni episcopali.

"A monsignor Prastaro, con le felicitazioni per il nuovo incarico che gli è stato affidato - scrivono in una nota dalla Diocesi di Asti . giungano gli auguri per un fecondo ministero teso a promuovere la dimensione missionaria della Chiesa e la solidarietà tra le comunità ecclesiali".

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