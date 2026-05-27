Il vescovo Prastaro nominato presidente della Commissione episcopale per l'evangelizzazione dei popoli

Chiesa
27 Maggio 2026 08:51:17
Il vescovo di Asti Marco Prastaro
Prestigioso incarico per il vescovo Marco Prastaro: ieri (martedì) è stato infatti nominato presidente della Commissione episcopale per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese.
Lo ha deciso l' Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, in corso a Roma fino a domani, nell'ambito della nomina dei presidenti delle dodici Commissioni episcopali che faranno parte del Consiglio permanente per il prossimo quinquennio.
Le commissioni si occupano di programmazione e coordinamento nei vari ambiti della vita ecclesiale, dalla liturgia al laicato, dall'ecumenismo alla cultura e alle comunicazioni sociali. In virtù di questo incarico il vescovo Prastaro entrerà a far parte del Consiglio permamente della Cei, che si riunisce periodicamente durante l'anno, di cui fanno parte il presidente Matteo Maria Zuppi, i vice presidenti e, appunto, i componenti delle Commissioni episcopali.
"A monsignor Prastaro, con le felicitazioni per il nuovo incarico che gli è stato affidato - scrivono in una nota dalla Diocesi di Asti . giungano gli auguri per un fecondo ministero teso a promuovere la dimensione missionaria della Chiesa e la solidarietà tra le comunità ecclesiali".
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