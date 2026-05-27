Il Fai organizza una "caccia ai colori" nella natura per piccoli esploratori

Sarà una caccia al tesoro per bambini tutta da vivere immersi nella natura quella organizzata dal Gruppo Fai Giovani e dalla Delegazione del Fai di Asti. Un appuntamento, unico nel suo genere, che si svolgerà sabato 30 maggio, dalle 15 alle 17, alla Casa degli Alfieri, in località Bertolina 1, a Castagnole Monferrato.

Si tratta di una caccia al tesoro per i più piccoli: un folletto dispettoso ha rubato tutti i colori alla natura del Monferrato, lasciando il bosco sbiadito e grigio. Per ridare vita al paesaggio e sbloccare il misterioso tesoro finale, c'è bisogno di piccoli e coraggiosi esploratori. Divisi in squadre, i bambini si sfideranno in una magica caccia al tesoro botanica: l'obiettivo sarà scovare i 7 elementi naturali corrispondenti ai colori dell'arcobaleno.

L'iniziativa del Fai è consigliata a bimbi tra 6 e 10 anni e, al termine dell'esperienza di gioco, sarà offerta una merenda a tutti i giovani esploratori. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione sul sito del Fai cliccando qui. Il contributo è di 7 euro per gli iscritti all'associazione (o famiglie con più bambini) e di 10 euro per i non iscritti. Per lo svolgimento dell'attività si richiede la presenza di un adulto responsabile per ogni minore partecipante.

L'evento si terrà al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti. In caso di maltempo o di mancato raggiungimento del numero minimo, l'attività verrà rinviata a data da destinarsi. Per qualsiasi ulteriore informazione o dubbio è possibile scrivere a: asti@faigiovani.fondoambiente.it o consultare il sito del Fai.