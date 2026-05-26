Una coperta simbolica contro la violenza: lo Zonta Club Asti al fianco delle donne

Una coperta composta da decine di formelle all’uncinetto per lanciare un messaggio di vicinanza alle donne vittime di violenza. È l’iniziativa promossa dallo Zonta Club Asti che venerdì pomeriggio, alla Fondazione Goria, ha consegnato il manufatto simbolico al centro antiviolenza “L’Orecchio di Venere”.

La consegna rientra nel progetto “Mettiamo al tappeto la violenza”, nato dalla collaborazione con il gruppo Difiloinfilo e pensato per sensibilizzare sul tema della violenza di genere attraverso un gesto semplice ma dal forte valore sociale. Ogni formella, realizzata a mano e poi unita alle altre, rappresenta infatti un segno di partecipazione e sostegno verso chi affronta situazioni di difficoltà.

A ricevere la coperta è stata Elisa Chechile, responsabile del Centro Antiviolenza “L’Orecchio di Venere”, che nel corso dell’incontro ha sottolineato l’importanza di continuare a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne, valorizzando anche iniziative simboliche capaci di coinvolgere la comunità.

Il progetto ha raccolto nel tempo l’adesione di numerose donne di età diverse, unite dalla volontà di contribuire a una rete di solidarietà e ascolto. Un lavoro condiviso che vuole trasformare creatività e collaborazione in un messaggio concreto di protezione e speranza.

Fondamentale è ’impegno dello Zonta Club Asti nel sostenere le realtà territoriali che operano ogni giorno accanto alle vittime di violenza, offrendo supporto, ascolto e accoglienza.