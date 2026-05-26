Ottant’anni dal suffragio femminile: a Roma la giornata dedicata ai diritti delle donne

Un anniversario che segna una delle conquiste più importanti della storia democratica italiana. Domani, mercoledì 27 maggio, la Sala della Regina della Camera dei Deputati ospiterà un incontro dedicato agli ottant’anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne, promosso da Zonta International Italia e Soroptimist International d’Italia.

L’appuntamento, in programma alle 10.30 a Roma, sarà anche un momento di orgoglio per il territorio astigiano grazie alla presenza di due figure di rilievo nate ad Asti: Fernanda Gallo Freschi e Giovanna Guercio, entrambe chiamate a intervenire durante la mattinata.

L’incontro ripercorrerà il lungo cammino che ha portato le donne italiane a ottenere piena cittadinanza politica. Il riferimento è al 2 giugno 1946, data storica in cui per la prima volta le donne italiane furono chiamate alle urne a livello nazionale per il referendum istituzionale e per l’elezione dell’Assemblea Costituente.

Una conquista maturata dopo gli anni della guerra e della Resistenza, periodo in cui il contributo femminile alla vita sociale e politica del Paese diventò sempre più evidente. Il riconoscimento del diritto di voto fu così un passaggio decisivo verso una democrazia realmente aperta e inclusiva.

Nel corso dell’evento verranno ricordate anche le principali tappe dell’emancipazione femminile in Italia: dalle norme che permisero alle donne di accedere alle carriere pubbliche alle battaglie civili degli anni Settanta, fino alla riforma del diritto di famiglia e alle leggi sulla parità nel mondo del lavoro promosse da Tina Anselmi. Spazio anche al ricordo di Franca Viola, simbolo della lotta contro il matrimonio riparatore e il delitto d’onore.

Tra gli altri interventi previsti figurano Carolina Varchi, segretario di Presidenza della Camera e presidente del Comitato Pari Opportunità, Leonilda Cussotto, Lucia Taormina, la costituzionalista Marilisa D’Amico e il giornalista Angelo Picariello.

L’iniziativa vuole però guardare anche al presente. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni e una presenza femminile sempre più significativa nelle istituzioni, il tema della rappresentanza resta ancora centrale. L’obiettivo dell’incontro sarà quindi quello di trasformare la memoria di una conquista storica in un’occasione di riflessione sul futuro dei diritti, della partecipazione e della parità.