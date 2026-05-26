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Concerto

Stasera il Roger Correa Quarteto chiude il festival AstiJazz

Sul palco Roger Correa alla fisarmonica, Edilson Forte al pianoforte, Tiê Pereira al basso e Rodrigo Porciúncula alla batteria

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

26 Maggio 2026 11:23:26

Stasera il Roger Correa Quarteto chiude il festival AstiJazz

Stasera (martedì), alle 21.30 in Sala Pastrone, ultimo appuntamento con il Festival AstiJazz, realizzato dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e inserito nel programma del Torino Jazz Festival Piemonte.

Sul palco il Roger Correa Quarteto, composto da Roger Correa alla fisarmonica, Edilson Forte al pianoforte, Tiê Pereira al basso e Rodrigo Porciúncula alla batteria.

Fisarmonicista e compositore, classe 1998, Roger Correa ha avviato la carriera musicale a 13 anni. Dal 2021 ha tenuto più di 50 concerti come solista ospite con l'Orchestra d'Archi Camerata Florianópolis in Brasile. Ha registrato il suo primo album, intitolato “Sul em Aquarela”, all'età di 25 anni, raccogliendo otto delle sue composizioni originali, con la spalla della Camerata Orchestra Iva Giracca, ricevendo una nomination per l'Açorianos Music Award come miglior compositore. Il secondo album, “Latino Ibérico”, è stato pubblicato sulle piattaforme di streaming nel 2024.

«L'anno scorso - ricorda Enrico Regis (Fondazione Piemonte dal vivo) - Correa è stato l'unico brasiliano invitato da Jazzahead, la più grande fiera internazionale del jazz, ad esibirsi davanti a un pubblico di programmatori, promotori e giornalisti».

Ultimi biglietti (intero 13 euro, ridotto 10 euro) disponibili alla cassa del Teatro Alfieri e online su www.bigliettoveloce.it.

Info e prenotazioni: 0141/399057.

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