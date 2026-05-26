La scuola al bivio: Crisi educativa e impatto dell’IA al centro dell'incontro Aicoss

Sabato scorso, nell’Aula Magna dell’Istituto Artom e con un pubblico numeroso e attento, si è svolto il primo evento organizzato da Aicoss, l'Associazione Insigniti Cavalieri Ordine di San Secondo, nata a luglio dello scorso anno con lo scopo di sostenere e valorizzare la città con iniziative atte a promuoverne lo sviluppo.

Titolo dell’incontro è stato “La povertà culturale dei giovani: realtà o mito?” incentrato sul tema “La scuola al bivio: Crisi educativa, Inverno demografico, Impatto dell’IA”.

Presenti ai lavori il dott. Claudio Ligresti, presidente Aicoss, che ha esordito sottolineando il valore civico dell’associazione e il dovere di investire risorse ed energie nei giovani e nella crescita culturale del territorio astigiano, il prof. Franco Calcagno, che ha invece posto l’accento sui rischi concreti legati alla fragilità cognitiva e relazionale presente tra i giovani “un fenomeno – ha sottolineato – acuito da modelli sociali sempre più improntati all’immediatezza e alla frammentazione dell’attenzione”.

Altri contributi di rilievo sono giunti dalla prof.ssa Chiara Cerrato, dal sociologo don Luigi Berzano e dalla psicoterapeuta Erika Viotti; infine, ad arricchire la tavola rotonda, sono state le conclusioni del dott. Marco Scaglione e del vicepresidente nazionale di AISLA, Vincenzo Soverino che hanno rimarcato come, la povertà culturale, sia un problema spesso sottovalutato.

È stato dunque un incontro da cui è emersa l’urgenza di una scuola capace di evolversi e stare al passo con i tempi senza perdere però la propria imprescindibile funzione umana, relazionale e democratica.