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La scuola al bivio: Crisi educativa e impatto dell’IA al centro dell'incontro Aicoss

La povertà culturale dei giovani al centro del dibattito del primo evento organizzato dall'associazione Insigniti Cavalieri Ordine di San Secondo

Monica Jarre

26 Maggio 2026 11:04:53

La scuola al bivio: Crisi educativa e impatto dell’IA al centro dell'incontro Aicoss

Sabato scorso, nell’Aula Magna dell’Istituto Artom e con un pubblico numeroso e attento, si è svolto il primo evento organizzato da Aicoss, l'Associazione Insigniti Cavalieri Ordine di San Secondo, nata a luglio dello scorso anno con lo scopo di sostenere e valorizzare la città con iniziative atte a promuoverne lo sviluppo.

Titolo dell’incontro è stato “La povertà culturale dei giovani: realtà o mito?” incentrato sul tema “La scuola al bivio: Crisi educativa, Inverno demografico, Impatto dell’IA”.

Presenti ai lavori il dott. Claudio Ligresti, presidente Aicoss, che ha esordito sottolineando il valore civico dell’associazione e il dovere di investire risorse ed energie nei giovani e nella crescita culturale del territorio astigiano, il prof. Franco Calcagno, che ha invece posto l’accento sui rischi concreti legati alla fragilità cognitiva e relazionale presente tra i giovani “un fenomeno – ha sottolineato – acuito da modelli sociali sempre più improntati all’immediatezza e alla frammentazione dell’attenzione”.

Altri contributi di rilievo sono giunti dalla prof.ssa Chiara Cerrato, dal sociologo don Luigi Berzano e dalla psicoterapeuta Erika Viotti; infine, ad arricchire la tavola rotonda, sono state le conclusioni del dott. Marco Scaglione e del vicepresidente nazionale di AISLA, Vincenzo Soverino che hanno rimarcato come, la povertà culturale, sia un problema spesso sottovalutato.

È stato dunque un incontro da cui è emersa l’urgenza di una scuola capace di evolversi e stare al passo con i tempi senza perdere però la propria imprescindibile funzione umana, relazionale e democratica.

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