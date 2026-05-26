Gli alunni della 5°B della Ferraris di Asti visitano la redazione de La Nuova Provincia

Questa mattina gli alunni della classe 5°B della scuola primaria Ferraris di Asti sono venuti in visita alla redazione del nostro giornale per conoscere dal vivo il lavoro dei giornalisti.

Accompagnati dalla maestra Maria Carmela D'Alessandro e dal maestro Enrico Levo, i bambini hanno incontrato diversi redattori, il direttore Fulvio Lavina e i grafici, scoprendo la "fucina" del giornale, come si scrivono gli articoli, le differenze tra il giornale cartaceo e quello digitale.

La visita in redazione è stata organizzata dopo una lezione in classe nella quale gli studenti, insieme al giornalista Riccardo Santagati, hanno affrontato diversi temi: giornalismo digitale, fake news, l'importanza delle fonti e la loro verifica, la geolocalizzazione delle notizie e gli strumenti principali per lavorare in un giornale.

Al termine della visita, gli studenti sono tornati a scuola con alcuni gadget a ricordo dell'esperienza.