Lavori di trinciatura al Pollaro di Portacomaro, la minoranza interpella il sindaco Balliano

Le consigliere comunali di Portacomaro Vincenza Sorrentino e Piercarla Borio hanno diffuso una lunga dichiarazione accompagnata da un’interpellanza indirizzata al sindaco e alla giunta, chiedendo chiarimenti sui lavori di trinciatura eseguiti nell'area del Pollaro. Secondo quanto riportato dalle esponenti della minoranza, dopo il contestato abbattimento di alberi avvenuto nel 2025, il 22 maggio scorso sarebbe stato effettuato un nuovo intervento «che peggiora ulteriormente la situazione».

Nel documento si sostiene che l’area interessata, a seguito della ricrescita vegetativa sviluppatasi attorno ai ceppi, avrebbe ormai assunto caratteristiche assimilabili a bosco. Le consigliere richiamano inoltre alcuni passaggi della normativa nazionale in materia forestale, chiedendo che vengano resi disponibili «tutta la documentazione relativa all’intervento compresi eventuali pareri tecnici».

L’interpellanza presentata dalla minoranza contiene undici quesiti rivolti all’amministrazione comunale. Tra i punti principali figurano le richieste relative alle autorizzazioni ambientali eventualmente ottenute, ai costi sostenuti, agli incarichi affidati a ditte esterne, ai sopralluoghi tecnici eseguiti e all’esistenza di un piano di gestione dell’area.

Le consigliere parlano di una gestione «opaca, disordinata e politicamente irresponsabile» e chiedono che il Consiglio comunale venga informato in modo puntuale sugli interventi riguardanti il patrimonio ambientale pubblico.