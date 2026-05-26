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Segnalazioni

Torre Rossa e via Parmetler, l'erbaccia non fa differenza tra centro e periferia

Uno dei monumenti simbolo di Asti è assediato dell'erbaccia, ma nei pressi della centrale Enel, in via Parmetler, è a rischio la sicurezza dei pedoni

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

26 Maggio 2026 08:53:08

Torre Rossa e via Parmetler, l'erbaccia non fa differenza tra centro e periferia

Si rinnova il coro di lamentele riguardante lo stato di abbandono e la mancanza di manutenzione delle strade cittadine. L'ultima segnalazione, giunta da un lettore esasperato, riguarda via Parmetler, la strada che costeggia la centrale dell'Enel di piazza Cosma Manera e funge da collegamento tra via Antico Ippodromo e via Perroncito.

Al centro della denuncia c'è l'avanzata della vegetazione infestante, che ormai domina i bordi della carreggiata. Secondo quanto riferito dal lettore, la crescita incontrollata di piante spontanee e sterpaglie sta creando serie difficoltà nella percorrenza del tratto stradale, riducendo visibilità e spazio di manovra.

Un sopralluogo nell'area ha confermato la criticità della situazione: il problema appare evidente in corrispondenza di un terreno confinante, dove l'erbaccia ha invaso il margine della strada. Questa condizione non rappresenta solo un problema di incuria, ma è un potenziale rischio per la sicurezza, mettendo in pericolo sia la circolazione delle autovetture sia il passaggio dei pedoni. Per questo il nostro lettore chiede al Comune di intervenire.

Sui social la protesta per ridare decoro al monumento

Anche in pieno centro, ai piedi di uno dei monumenti più antichi e importanti della città, la manutenzione latita nonostante basterebbe poco per garantirla. All'ombra della Torre Rossa, in corso Alfieri, uno dei siti turistici più visitati della città, l'erbaccia ha preso il sopravvento iniziando a intaccare la base del monumento la cui prima parte edificata risale al I secolo a.C.

La Torre Rossa, nel lontano passato una delle torri di ingresso alla cinta muraria della città e punto di accesso al decumano (l'attuale corso Alfieri), è un monumento che andrebbe maggiormente valorizzato e mantenuto in uno stato di decoro più consono alla sua importanza. Invece l'erbaccia infestante, unita all'inciviltà di chi getta rifiuti nel basamento, la rendono meno attrattiva sebbene sia tra i luoghi più fotografati di Asti.

Qualche giorno fa il problema dell'erbaccia è stato rilanciato anche da un video pubblicato sul gruppo Facebook “Asti segnalazioni”: «Questa è la giungla che si è fatta strada all'interno del monumento della Torre Rossa, uno dei più antichi della città - scrive un utente - Ma che figura ci facciamo con i turisti?».

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