Caldo eccezionale su Asti e provincia: settimana rovente con punte fino a 36 gradi

L’estate sembra arrivata con largo anticipo e senza preavviso sulla nostra provincia. La settimana compresa tra il 25 e il 31 maggio sarà infatti caratterizzata da un’ondata di caldo intensa e anomala per il periodo, causata dall’espansione dell’anticiclone sub-tropicale su gran parte dell’Europa sud-occidentale. Le temperature previste ricordano più i valori tipici di luglio e agosto che quelli di fine primavera.

Secondo Dati Meteo Asti, il territorio astigiano vivrà diversi giorni consecutivi con massime comprese tra i 32 e i 35 gradi, accompagnate da cieli sereni o poco nuvolosi e precipitazioni praticamente assenti. Anche le minime saranno elevate, soprattutto nelle aree collinari, contribuendo a rendere le giornate particolarmente afose.

Per la giornata di oggi martedì 26 maggio il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature in ulteriore aumento. Ad Asti sono attesi valori compresi tra i 16 e i 34 gradi, mentre sul resto della provincia le massime potranno raggiungere i 35 gradi nelle pianure e nelle medio-basse colline. Più contenute le temperature in Alta Langa, dove oltre i 600 metri si toccheranno i 30-31 gradi. Sul Basso Alessandrino, area vicina anche al territorio astigiano meridionale, non si escludono punte fino a 36 gradi.

Il picco del caldo è atteso nella giornata di mercoledì 27 maggio, quando tra Langhe, Roero e Monferrato si registreranno diffusamente temperature comprese tra 34 e 36 gradi, con possibili locali punte di 37 gradi nel settore alessandrino. Anche in provincia di Asti il caldo sarà intenso fin dal mattino, con minime comprese tra 13 e 22 gradi e massime che potranno superare i 35 gradi nelle aree più esposte.

Tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio è prevista una lieve flessione termica, ma senza un vero cambiamento delle condizioni atmosferiche. Il cielo resterà poco o parzialmente nuvoloso e il clima continuerà a essere caldo e afoso. Le massime si manterranno comunque comprese tra 29 e 34 gradi, mentre le temperature minime resteranno elevate, soprattutto nelle ore notturne.

Il fine settimana del 30 e 31 maggio potrebbe poi vedere un nuovo aumento delle temperature, mantenendo la persistenza dell’anticiclone e di masse d’aria molto calde sul Nord-Ovest italiano. Al momento non si intravedono perturbazioni significative in grado di interrompere questa lunga fase stabile.

I meteorologi parlano di un’ondata di calore eccezionale per il mese di maggio, sia per intensità sia per durata.

Con temperature così elevate è consigliabile limitare le attività fisiche nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Anche gli animali domestici possono soffrire il caldo intenso e necessitano di zone fresche e acqua sempre disponibile.

Per consultare i dati aggiornati e le temperature nelle diverse aree del territorio è possibile visitare il sito Dati Meteo Asti