Studenti del liceo scientifico Vercelli campioni nazionali di Problem solving

Scuola
25 Maggio 2026 18:44:57
Quattro studenti del liceo scientifico Vercelli di Asti si sono laureati campioni nazionali di Problem solving. Hanno infatti vinto, nei giorni scorsi a Pescara, la fase finale della competizione.
Parliamo di Alberto Boneschi, Gaia Piovanotto, Filippo Porta e Davide Razza, tutti alunni di seconda che compongono la squadra “Discipuli De Salvi”: insieme hanno completato la prova in poco più di 80 minuti, per un punteggio complessivo di 87,179, dopo aver registrato il miglior punteggio regionale durante la selezione piemontese.
"Per affrontare i problemi del concorso - spiegano dalla scuola - occorre attivare le competenze chiave attraverso modelli, metodi e strumenti informatici, stimolando lo sviluppo del pensiero computazionale e la diffusione della cultura informatica come strumento di formazione nei processi educativi".
Ad accompagnare i ragazzi la docente Elena Piola, mentre il professor Antonio De Salvo, mentore della squadra (che porta appunto il suo nome), ha tifato da lontano.
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