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Scuola

Studenti del liceo scientifico Vercelli campioni nazionali di Problem solving

Tutti alunni di seconda, si sono aggiudicati la fase finale della competizione svoltasi a Pescara

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

25 Maggio 2026 18:44:57

Studenti del liceo scientifico Vercelli campioni nazionali di Problem solving

Quattro studenti del liceo scientifico Vercelli di Asti si sono laureati campioni nazionali di Problem solving. Hanno infatti vinto, nei giorni scorsi a Pescara, la fase finale della competizione.

Parliamo di Alberto Boneschi, Gaia Piovanotto, Filippo Porta e Davide Razza, tutti alunni di seconda che compongono la squadra “Discipuli De Salvi”: insieme hanno completato la prova in poco più di 80 minuti, per un punteggio complessivo di 87,179, dopo aver registrato il miglior punteggio regionale durante la selezione piemontese.

"Per affrontare i problemi del concorso - spiegano dalla scuola - occorre attivare le competenze chiave attraverso modelli, metodi e strumenti informatici, stimolando lo sviluppo del pensiero computazionale e la diffusione della cultura informatica come strumento di formazione nei processi educativi".

Ad accompagnare i ragazzi la docente Elena Piola, mentre il professor Antonio De Salvo, mentore della squadra (che porta appunto il suo nome), ha tifato da lontano.

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