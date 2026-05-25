Guasto alla fognatura in corso Torino: tutte le modifiche alla viabilità

Lavori
25 Maggio 2026 16:04:16
Variazioni della viabilità in corso Torino, in seguito alla rottura di una tubazione della fognatura, situata in profondità, all’altezza della rotonda con via Gaeta.
Durante le ore di lavoro dei tecnici del servizio idrico di ASP, che sono impiegati per risolvere il guasto con un cantiere che occupa le due corsie centrali della strada. Garantito comunque lo scorrimento delle auto lungo le corsie esterne.
Non sarà pertanto possibile parcheggiare o sostare su entrambi i lati di corso Torino, tra la rotonda con via Gaeta e via Catalani.
Per informazioni telefonare alla Direzione lavori ASP allo 0141.434683.
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