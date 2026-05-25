“C’era una volta…” chiude con successo tre giorni di festa e tornei

Si è conclusa con grande partecipazione la decima edizione di “C’era una volta…”, la storica manifestazione organizzata dal Borgo Don Bosco che da venerdì 22 a domenica 24 maggio ha animato la piattaforma del parco Bramante tra musica, spettacoli, stand gastronomici e soprattutto il tradizionale Torneo FISB di Musici e Sbandieratori.

«Permettetemi di ringraziare ancora una volta tutto il Borgo Don Bosco che ha lavorato insieme per l’organizzazione e la riuscita dell’evento. Una tre giorni che ha avuto un risultato eccellente», ha commentato il Rettore Massimiliano Stella.

Nella specialità singolo, tra gli esordienti si è imposto il Borgo San Lazzaro con Beatrice Severino, mentre nella categoria giovanili la vittoria è andata ancora al Borgo San Lazzaro grazie a Gioele Quirico. Tra gli under 15 primo posto per gli Sbandieratori Palio dei Micci con Filippo Galeotti, mentre negli assoluti a trionfare è stato Fabrizio Lano del Borgo San Lazzaro.

Nella specialità coppia, tra gli esordienti successo del Borgo Don Bosco con Masuzzo e Toselli. Nella categoria giovanili vittoria del Pozzo di Seravezza con Lorenzi e Mori, mentre tra gli under 15 si è imposto il Borgo San Lazzaro con Quirico e Truffa. Negli assoluti ancora una vittoria per il Borgo Don Bosco grazie alla coppia Draetta-Malpede.

Per quanto riguarda la grande squadra, negli esordienti ha conquistato il primo posto il Borgo San Lazzaro, mentre nella categoria giovanili il successo è andato al Borgo Don Bosco. Tra gli under 15 ancora vittoria del Borgo San Lazzaro.

Nella specialità musici, tra gli esordienti primo posto per il Borgo San Pietro, che ha conquistato anche la categoria under 15. La categoria musici assoluti è stata invece vinta dal Borgo San Lazzaro.

Nella piccola squadra assoluti il successo è andato al Borgo San Pietro, mentre nella specialità musici piccola assoluti ha trionfato il Borgo San Lazzaro. A chiudere il torneo è stata la classificata combinata assoluti, che vede al primo posto dal Borgo Torretta.