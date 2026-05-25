Libera Asti: «Rilanciamo la proposta di intitolazione di un luogo pubblico a Padre Pino Puglisi»

Riceviamo e pubblichiamo

L’evento del 12 maggio, intitolato “Semi di giustizia” e dedicato a Don Pino Puglisi, ha visto una partecipazione viva e autentica da parte della cittadinanza, dimostrando quanto il messaggio del parroco di Brancaccio sia ancora oggi capace di unire, ispirare e generare impegno concreto. Don Puglisi, con la sua pastorale di inclusione e prossimità con la gente e per la gente, soprattutto rivolta ai più giovani, ha saputo togliere linfa e terreno fertile alla mafia, in una zona complicata e ad alta intensità mafiosa come il quartiere Brancaccio di Palermo dei primi anni ‘90.

La consistente affluenza di cittadini alla Collegiata di San Secondo il 12 maggio, insieme alle istituzioni, a parte del mondo educativo e a tante associazioni del territorio, è un segnale chiaro: Don Pino Puglisi, la sua figura e la sua storia, che coniugava messaggio evangelico e impegno civico, non vanno dimenticate, sono un esempio indelebile anche nella memoria degli astigiani.