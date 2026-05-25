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Da stasera a lunedì prossimo

Gabriella torna a L'Eredità per il Torneo dei Campioni

La super campionessa astigiana invitata fra coloro che si sono distinti nel gioco preserale di RaiUno condotto da Marco Liorni

Daniela Peira

Daniela Peira

25 Maggio 2026 09:51:48

Gabriella torna a L'Eredità per il Torneo dei Campioni

Che fosse una super campionessa già l’aveva capito tutta Italia e la conferma è arrivata dal fatto che è stata richiamata a giocare il Torneo dei Campioni de L’Eredità.

E’ l’astigiana Gabriella Ferrazzo, 66 anni, che in sole 4 puntate aveva vinto 260 mila euro indovinando due “ghigliottine” consecutivamente.

Da questa sera, lunedì 25 maggio fino a lunedì prossimo, si misurerà insieme ad altri 6 concorrenti che hanno dato prova di eccellenza nel gioco preserale di RaiUno che inizia alle 18,40 e prosegue fino al Tg1 delle 20, condotto da Marco Liorni.

A chiusura della stagione del gioco prima della pausa estiva, il Torneo dei Campioni ripropone al pubblico i migliori. Gabriella, con il montepremi vinto, è seconda solo a Stefano Buzzotta che detiene il record assoluto di vincita della storia del programma, con i suoi 350 mila euro.

La donna, pensionata dopo una lunga carriera di impiegata in uno studio professionale di Asti, a febbraio era diventata una celebrità grazie alla sua vincita ma soprattutto alla sua abilità e alla sua vasta conoscenza che le aveva consentito di rispondere alle numerose domande di cultura generale che si susseguono durante le varie prove.

Al nostro giornale, nei giorni dopo la messa in onda delle puntate in cui è stata protagonista, aveva detto: «Mi riconoscono per strada e al supermercato chiedendo se sono io la campionessa dell’Eredità. Chi l’avrebbe mai detto?».

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