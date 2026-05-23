Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 23 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
23 Maggio 2026 21:31:07
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 23 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6” né il “5+1”, sono stati invece realizzati 11 punti “5” da 19.436,43 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 169.900.000 euro.
Bari: 19 – 83 – 72 – 49 – 7
Cagliari: 53 – 26 – 63 – 50 – 33
Firenze: 15 – 34 – 10 – 44 – 19
Genova: 25 – 12 – 86 – 48 – 11
Milano: 19 – 38 – 21 – 40 – 62
Napoli: 88 – 44 – 56 – 90 – 41
Palermo: 31 – 35 – 42 – 77 – 14
Roma: 30 – 43 – 4 – 38 – 74
Torino: 68 – 10 – 56 – 81 – 86
Venezia: 3 – 49 – 16 – 89 – 84
Nazionale: 67 – 38 – 60 – 75 – 41
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Combinazione vincente: 14 – 29 – 34 – 57 – 59 – 69
Numero Jolly: 20
Numero SuperStar: 16
Jackpot per la prossima estrazione: 169.900.000 euro
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 11 da € 19.436,43
Punti 4: 538 da € 404,24
Punti 3: 22.958 da € 28,54
Punti 2: 351.881 da € 5,78
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 4 da € 40.424,00
3 Stella: 127 da € 2.854,00
2 Stella: 1.926 da € 100,00
1 Stella: 12.544 da € 10,00
0 Stella: 30.564 da € 5,00
Numeri vincenti:
3 – 10 – 12 – 15 – 19 – 25 – 26 – 30 – 31 – 34 –
35 – 38 – 43 – 44 – 49 – 53 – 68 – 72 – 83 – 88
Numero Oro: 19
Doppio Oro: 19 – 83
4 – 7 – 16 – 21 – 40 – 42 – 48 – 50 – 56 – 63 –
77 – 81 – 86 – 89 – 90
43 – Funghi
44 – Prigione
36 – Nacchere
23 – Amo
30 – Cacio
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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