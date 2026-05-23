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Villafranca

Guardare la Luna e portarsene "un pezzetto" a casa

Stasera osservazione al parco delle Verne con Luca Perosino e il fotografo Paolo Vaccaneo

Daniela Peira

Daniela Peira

23 Maggio 2026 12:12:11

Guardare la Luna e portarsene "un pezzetto" a casa

Appuntamento con gli occhi puntati al cielo questa sera, a partire dalle 21, al Parco delle Verne a Villafranca d'Asti.

L'appassionato di astronomia Luca Perosino ha organizzato una nuova osservazione, questa volta della Luna al primo quarto.

Ma con una sorpresa. Il fotografo Paolo Vaccaneo che metterà a disposizione del pubblico un potente teleobiettivo e una camera digitale appositamente settata per la ripresa lunare. Questo consentirà, a chi fosse interessato, di portarsi a casa un ricordo della serata e un "pezzettino" della nostra splendida Luna, seppur in foto. Sarà necessario che ogni partecipante si munisca di una scheda SD card da inserire nella fotocamera di Vaccaneo.

L'ingresso è libero e per ogni ulteriore informazioni si può contattare il seguente numero 342/126119.

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