A Ferrere e Cisterna d'Asti farà tappa il Giro d'Italia per la Pace

Le parrocchie di Ferrere e di Cisterna d’Asti, con il supporto delle amministrazioni comunali, hanno aderito al "Giro d'Italia per la Pace". L'iniziativa itinerante è promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace e dalla Fondazione PerugiAssisi, in occasione dell'ottavo centenario dalla morte di San Francesco.

Sono circa 80 le tappe previste in tutta la penisola in cui le città, le scuole, le comunità si trasformano in veri e propri "cantieri di pace" attraverso il passaggio simbolico della "Lampada della Pace di Assisi" con l'obiettivo di costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace nonviolenta di fronte ai conflitti attuali e coinvolgere amministrazioni locali e cittadini alla riflessione su questo tema così attuale e così urgente.

L’appuntamento è per domani, domenica 24 maggio, alle 9.30 a Ferrere: la lampada sarà accolta davanti al monumento in ricordo dei caduti (piazza antistante la Chiesa parrocchiale) in ricordo di tutti coloro che hanno dato la vita per la Pace. Alle 9.45 nella chiesa parrocchiale di San Secondo sarà celebrata la messa in cui sarà messo in evidenza il recente richiamo alla pace rivolto a tutti i governanti da parte di Papa Leone XIV. Alle 11 la lampada raggiungerà Cisterna d'Asti dove alle 11.15 nella chiesa parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio sarà celebrata la messa e si farà riferimento all’esortazione di Papa Leone XIV "DILEXI TE" che guiderà anche il pomeriggio inter-parrocchiale: alle 16 con il Battesimo della piccola Emma originaria della Costa d'Avorio insieme alla comunità ivoriana e infine seguirà un momento di festa con le famiglie provenienti da diverse nazioni e residenti a Cisterna d'Asti e Ferrere come momento di conoscenza, fraternità e dialogo, organizzato dalla Caritas parrocchiale con un momento di preghiera interreligioso per la Pace.