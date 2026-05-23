Asti Slow Fashion apre la sua micro-sede all'ex peso pubblico

Il momento è arrivato: dopo tre anni di "pellegrinaggio" da un salone all'altro chiedendo ospitalità a privati, fondazioni, altre associazioni, Asti Slow Fashion avrà un posto tutto suo per fare magazzino e per organizzare gli swap party, ovvero gli eventi in cui ci si scambiano indumenti usati senza alcun passaggio di denaro.

Domani pomeriggio, domenica, alle 17 si terrà l'inaugurazione della prima sede dell'associazione astigiana formata da giovanissimi, profondamente impegnati, pur nel loro piccolo, a cambiare un pezzetto di mondo facendo cultura e sensibilizzazione su un aspetto che toccato tutti, ovvero l'abbigliamento.

La sede è l'ex peso pubblico di Campo del Palio, quello vicino al passaggio verso piazza Leonardo da Vinci. Inutilizzato da qualche anno, aveva prima ospitato l'acquario di pesci d'acqua dolce del Tanaro. Pochi metri quadri con un soppalco che rappresentano per i ragazzi di Asti Slow Fashion un luogo destinato a diventare punto di riferimento per chi si mette in gioco e comincia a modificare i propri comportamenti di consumo a beneficio di tutti. Durante l'inaugurazione, i ragazzi di Asti Slow Fashion presenteranno i loro progetti futuri e le collaborazioni che hanno stretto con altre associazioni che prevedono anche il coinvolgimento della cittadinanza. E forniranno anche il calendario degli swap party che d'ora in poi si terranno nella nuova sede due sabati al mese a partire dal 6 giugno.