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Promozione del territorio

Sono aperte le candidature per il riconoscimento di “Comune turistico” 2026

I Comuni dovranno presentare domanda entro il 23 giugno 2026: tra i requisiti richiesti investimenti nel turismo, servizi dedicati e valorizzazione delle attrattive del territorio

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

23 Maggio 2026 10:17:11

Sono aperte le candidature per il riconoscimento di “Comune turistico” 2026

Sono ufficialmente aperti i termini per presentare la candidatura al riconoscimento di “Comune turistico” della Regione Piemonte per l’anno 2026. Un’opportunità dedicata ai Comuni che investono nel settore turistico e che possono contare su attrattive culturali, naturalistiche, sportive o enogastronomiche di rilievo.

Il riconoscimento punta a valorizzare le realtà locali che promuovono il territorio attraverso servizi, eventi e infrastrutture capaci di richiamare visitatori e sostenere l’economia turistica. Per ottenere il titolo, i Comuni dovranno dimostrare di destinare una quota del proprio bilancio al turismo e possedere almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa regionale.

Tra questi figurano l’adesione all’agenzia turistica locale, la presenza di uffici turistici, strutture ricettive, attrazioni culturali e naturali, impianti sportivi o manifestazioni di interesse turistico. Vengono inoltre considerati elementi qualificanti i percorsi ciclabili e le proposte enogastronomiche di qualità.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata improrogabilmente a martedì 23 giugno 2026 alle ore 16. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport, nella sezione dedicata al riconoscimento dei Comuni turistici.

La richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal sindaco o da un suo delegato e accompagnata da una breve relazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti. Anche i Comuni già inseriti nell’elenco 2025 dovranno presentare una nuova domanda per essere confermati nell’elenco relativo al 2026.

L’elenco finale dei Comuni turistici piemontesi sarà approvato entro 60 giorni dalla chiusura dei termini e successivamente pubblicato sul sito della Regione Piemonte e sui canali web della Provincia.

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