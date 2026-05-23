Giornata del Sollievo: al Cardinal Massaia la presentazione della rete di cure palliative dell’Asl AT

In occasione della Giornata nazionale del Sollievo, l’Asl AT organizza per venerdì 29 maggio, all’ospedale Cardinal Massaia di Asti, una mattinata dedicata alla sensibilizzazione sul tema delle cure palliative e della terapia del dolore. L’iniziativa punta a far conoscere la rete di assistenza attiva sul territorio e il lavoro condiviso tra personale sanitario, volontariato e comunità.

Dalle 10 alle 12 verranno presentati al pubblico i servizi offerti dalla Rete di Cure Palliative dell’Asl AT, attiva sia in ambito ospedaliero sia territoriale e domiciliare. Un’équipe multidisciplinare composta da medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e volontari illustrerà le modalità di presa in carico e accompagnamento dei pazienti, con particolare attenzione al sostegno anche dei caregiver.

Durante la mattinata sarà coinvolta anche la struttura complessa di Oncologia, che approfondirà il lavoro di collaborazione tra i diversi professionisti sanitari impegnati nei percorsi di prevenzione e cura. Presenti inoltre le associazioni di volontariato che ogni giorno contribuiscono ad alleggerire il peso della malattia attraverso supporto, vicinanza e assistenza.

L’evento si concluderà alle 11.30 con un momento collettivo, il flash mob istituzionale “La rete che cura”, accompagnato da una canzone realizzata per l’occasione con il supporto dell’intelligenza artificiale. I partecipanti saranno coinvolti nella creazione di una tela collettiva composta da impronte colorate, che vuole rappresentare il legame tra i professionisti, i cittadini, i volontari e i servizi impegnati nella costruzione di percorsi di cura e accompagnamento.