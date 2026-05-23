Giornata del Sollievo: al Cardinal Massaia la presentazione della rete di cure palliative dell’Asl AT

Salute
23 Maggio 2026 09:50:13
In occasione della Giornata nazionale del Sollievo, l’Asl AT organizza per venerdì 29 maggio, all’ospedale Cardinal Massaia di Asti, una mattinata dedicata alla sensibilizzazione sul tema delle cure palliative e della terapia del dolore. L’iniziativa punta a far conoscere la rete di assistenza attiva sul territorio e il lavoro condiviso tra personale sanitario, volontariato e comunità.
Dalle 10 alle 12 verranno presentati al pubblico i servizi offerti dalla Rete di Cure Palliative dell’Asl AT, attiva sia in ambito ospedaliero sia territoriale e domiciliare. Un’équipe multidisciplinare composta da medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e volontari illustrerà le modalità di presa in carico e accompagnamento dei pazienti, con particolare attenzione al sostegno anche dei caregiver.
Durante la mattinata sarà coinvolta anche la struttura complessa di Oncologia, che approfondirà il lavoro di collaborazione tra i diversi professionisti sanitari impegnati nei percorsi di prevenzione e cura. Presenti inoltre le associazioni di volontariato che ogni giorno contribuiscono ad alleggerire il peso della malattia attraverso supporto, vicinanza e assistenza.
L’evento si concluderà alle 11.30 con un momento collettivo, il flash mob istituzionale “La rete che cura”, accompagnato da una canzone realizzata per l’occasione con il supporto dell’intelligenza artificiale. I partecipanti saranno coinvolti nella creazione di una tela collettiva composta da impronte colorate, che vuole rappresentare il legame tra i professionisti, i cittadini, i volontari e i servizi impegnati nella costruzione di percorsi di cura e accompagnamento.
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